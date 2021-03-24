Окупанти в Криму засудили до 6 років кримчанина за участь в "українському нацбатальйоні"

Офіційно кримськотатарського батальйону поки немає в структурі правоохоронних органів України.

Суд в окупованому Росією Криму 23 березня засудив до 6 років ув'язнення в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік Меджита Аблямітова, повідомило видання "Радіо Свобода".

Прокуратура просила для Аблямітова 8,5 років позбавлення волі. Його звинувачували в участі в "українському нацбатальйоні"

У суді допитали п'ятьох свідків у справі. Один із них, Айдин Мамутов, раніше судимий за участь у цьому ж батальйоні, повідомив, що не давав зазначених у протоколі допиту свідка показань.

У серпні ФСБ Росії повідомила, що затримала жителя Кіровського району Криму, який підозрюється в участі в "українському націоналістичному батальйоні". У спецслужбі стверджували, що затриманий в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "у батальйон імені Номана Челебіджіхана, створений Ленуром Іслямовим".

Українська прокуратура АРК почала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України.

Нагадаємо, що дискусія про створення кримськотатарського батальйону в структурі правоохоронних органів України триває з 2016 року. У Національній гвардії України, яка входить до системи МВС, говорили, що заяви про створення в їх структурі кримськотатарського батальйону поки не підкріплені законодавчо. Ленур Іслямов закликав присвоїти кримськотатарському батальйону імені Номана Челебіджіхана номер військової частини.

Власне Іслямова Верховний "суд" окупованого Криму в грудні минулого року визнав винним в організації енергетичної блокади півострова в 2015 році та заочно засудив його до 19 років колонії суворого режиму. Йому також на два роки заборонено виступати в ЗМІ.

Після окупації Криму Іслямов деякий час був віце-прем'єром "уряду", але наприкінці травня 2014 відправлений у відставку. Спочатку працювати в окупаційний уряд його спрямував Меджліс кримськотатарського народу (з мандатом на два тижні).

Після відставки він покинув Крим і прийняв українське громадянство, з російського не вийшов.

У Росії Іслямову належав "Джаст-банк", проте восени 2015 року в нього відкликали ліцензію.

Зараз Іслямов — основний власник кримськотатарського телеканалу ATR (97%). Був одним з організаторів кримськотатарського батальйону в Херсонській області. Організатор громадянської блокади Криму.