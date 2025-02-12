Повернення України до кордонів 2014 року є нереальним, — глава Пентагону США Гегсет (відео)

Україні мають бути надані гарантії безпеки, які не дозволять війні відновитися. Але американські війська, за словами Піта Гегсета, не будуть частиною таких гарантій.

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон підтримує суверенітет України, однак членство в Північноатлантичному альянсі не є реалістичним результатом мирного врегулювання. Про це очільник Пентагону сказав на відкритті засідання "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 12 лютого, повідомляє Fox News.

За його словами, повернення України до кордонів 2014 року, тобто до анексії Криму Росією, також є нереалістичним.

"Ми хочемо суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереальною метою. Переслідування цієї ілюзорної мети лише продовжить війну та спричинить більше страждань", — заявив Гегсет.

Він зазначив, що тривалий мир для України повинен включати надійні гарантії безпеки, що війна не почнеться знову.

"Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання. Натомість будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами", — пояснив він.

Гегсет додав, якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворчі в Україні, то вони мають бути частиною місії поза межами НАТО і не підпадати під дію статті 5.

"Зрозуміло, що в рамках будь-яких гарантій безпеки, американські війська не будуть розгорнуті в Україні", — заявив очільник Пентагону.

Окремо він наголосив, що Європа має "вийти на арену" і взяти на себе більшу відповідальність за безпеку континенту.

Нагадаємо, 11 лютого президент США Дональд Трамп анонсував візит свого міністра фінансів до України. Скотт Бессент зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

11 лютого президент України Володимир Зеленський допустив обмін територіями з РФ. У разі мирних переговорах із Росією Київ планує запропонувати Москві обміняти частину Курської області, яку контролюють ЗСУ, на тимчасово окуповані території РФ.

У відповідь на слова українського президента прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "це неможливо". За його словами, "Росія ніколи не обговорювала і не буде обговорювати тему обміну своєї території".