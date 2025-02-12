Возвращение Украины к границам 2014 года является нереальным, — глава Пентагона США Гегсет (видео)

Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые не позволят войне возобновиться. Но американские войска, по словам Пита Гегсета, не будут частью таких гарантий.

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Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Вашингтон поддерживает суверенитет Украины, однако членство в Североатлантическом альянсе не является реалистичным результатом мирного урегулирования. Об этом глава Пентагона сказал на открытии заседания "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 12 февраля, сообщает Fox News.

По его словам, возвращение Украины к границам 2014 года, то есть до аннексии Крыма Россией, также является нереалистичным.

"Мы хотим суверенной и процветающей Украины. Но мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года является нереальной целью. Преследование этой иллюзорной цели только продолжит войну и повлечет больше страданий", — заявил Гегсет.

Он отметил, что длительный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, что война не начнется снова.

"Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом переговорного урегулирования. Зато любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", — пояснил он.

Гегсет добавил, если эти войска будут развернуты как миротворческие в Украине, то они должны быть частью миссии вне НАТО и не подпадать под действие статьи 5.

"Понятно, что в рамках любых гарантий безопасности, американские войска не будут развернуты в Украине", — заявил глава Пентагона.

Отдельно он отметил, что Европа должна "выйти на арену" и взять на себя большую ответственность за безопасность континента.

Напомним, 11 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал визит своего министра финансов в Украину. Скотт Бессент встретится с президентом Владимиром Зеленским.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский допустил обмен территориями с РФ. В случае мирных переговорах с Россией Киев планирует предложить Москве обменять часть Курской области, которую контролируют ВСУ, на временно оккупированные территории РФ.

В ответ на слова украинского президента пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "это невозможно". По его словам, "Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории".