Меркель отменила локдаун на Пасху, извинившись перед немцами

Канцлер ФРГ приняла решение не объявлять в стране нерабочими днями 1 и 3 апреля

Решение продлить в Германии пасхальные выходные до пяти дней было неправильным, так как приведет к множеству проблем.

Об этом, попросив прощения у граждан страны, заявила Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

В 2021 году католическая Пасха выпадает на 4-5 апреля, эти дни являются в Германии праздничными и нерабочими. Также выходным днем была бы и Страстная пятница, выпадающая на 2 апреля. Меркель ранее решила, что нерабочими днями надо объявить также 1 и 3 апреля, чтобы на фоне роста коронавирусной статистики свести к минимуму общественную жизнь.

Издание сообщает, что после критики в адрес властей Федеральное правительство договорилось с земельными властями ФРГ об отмене принятого два дня назад решения об ужесточении локдауна на время пасхальных праздников.

На своем заседании в среду, 24 марта, было решено ограничиться призывом к немцам оставаться на время праздников дома.

Ангела Меркель признала, что прежнее решение было ошибочным, поэтому она и согласилась его отменить, поскольку объявление двух дополнительных праздничных дней привело бы к большому числу вопросов и проблем, а вред от него превысил бы пользу.

"Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность", – заявила политик, попросив прощения "у всех граждан".

Напомним, в прошлом году власти Германии на фоне сложной ситуации с коронавирусом решили ввести с 16 декабря жесткий локдаун, который будет действовать как минимум до 10 января.

"Мы вынуждены действовать и действуем сейчас", — сказала тогда канцлер Германии Ангела Меркель.

В январе 2021 года Меркель сообщила о том, что предложила президенту РФ Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора, необходимую для одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA).