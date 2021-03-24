Меркель скасувала локдаун на Великдень, попросивши вибачення перед німцями

Канцлер ФРН прийняла рішення не оголошувати в країні неробочими днями 1 і 3 квітня

Рішення продовжити в Німеччині великодні вихідні до п'яти днів було неправильним, оскільки призведе до безлічі проблем.

Про це, попросивши вибачення в громадян країни, заявила Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель, передає Deutsche Welle.

У 2021 році католицький Великдень припадає на 4-5 квітня, ці дні є в Німеччині святковими і неробочими. Також вихідним днем була б і Страсна п'ятниця, яка випадає на 2 квітня. Меркель раніше вирішила, що неробочими днями треба оголосити також 1 і 3 квітня, щоб на фоні зростання коронавірусної статистики звести до мінімуму суспільне життя.

Видання повідомляє, що після критики на адресу влади Федеральний уряд домовився із земельною владою ФРН про скасування прийнятого два дні тому рішення про посилення локдауну на час великодніх свят.

На своєму засіданні в середу, 24 березня, було вирішено обмежитися закликом до німців залишатися на час свят вдома.

Ангела Меркель визнала, що попереднє рішення було помилковим, тому вона і погодилась його скасувати, оскільки оголошення двох додаткових святкових днів призвело б до великої кількості питань і проблем, а шкода від нього перевищила б користь.

"Це помилка тільки моя, оскільки зрештою я несу за все відповідальність", — заявила політик, попросивши вибачення "у всіх громадян".

Нагадаємо, що в минулому році влада Німеччини на фоні складної ситуації з коронавірусом вирішила ввести з 16 грудня жорсткий локдаун, який буде діяти, як мінімум, до 10 січня.

"Ми змушені діяти і діємо зараз", — сказала тоді канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У січні 2021 року Меркель повідомила про те, що запропонувала президенту РФ Володимиру Путіну підтримку німецького регулятора, необхідну для схвалення російської вакцини "Супутник V" в Європейському медичному агентстві (EMA).