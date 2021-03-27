В Бразилии разработали собственную вакцину против COVID-19 ButanVac

Начать массовое производство вакцины планируется после испытаний в мае. А к июлю Бразилия хочет произвести около 40 млн доз препарата.

В штате Сан-Паулу (Бразилия) биомедицинский институт Бутантан готовится начать испытания своей вакцины против коронавируса ButanVac.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что испытания препарата, по мнению губернатора Сан-Паулу Жоау Дориа, должны начаться в апреле, сразу после одобрения соответствующих органов.

Начать массовое производство вакцины планируется после испытаний в мае. А к июлю Бразилия хочет произвести около 40 млн доз препарата.

В научном центре уточнили, что препарат будет использоваться прежде всего внутри страны, а уже потом будет поставляться в другие страны.

Тем не менее, производители рассчитывают, что бразильская вакцина поможет побороть вирус в странах третьего мира.

"Пандемию можно взять под контроль в Северной Америке и Европе, но в Африке, Латинской Америке и бедных странах Азии она останется", – сказал глава института Бутантан Димас Ковас.

"Необходимы вакцины для этих стран. Там необходимо бороться с эпидемией, чтобы добиться успеха на мировом уровне", – добавил он.

Он также отметил, что разработанный препарат безопасен. Более того, его стоимость будет ниже по сравнению с существующими вакцинами.

Ранее сообщалось, что в Бразилии ситуация с распространением коронавируса становится все хуже. В среднем в стране занято около 80% койко-мест для больных. Количество смертей от COVID-19 превысило 280 тысяч людей. А президент Бразилии Жаир Болсонару призвал бразильцев "не ныть" из-за рекордной смертности от коронавируса.

Кстати, ученые разработали в Нигерии две "местные вакцины", которые уже направлены на клинические испытания.