У Бразилії розробили власну вакцину проти COVID-19 ButanVac

Почати масове виробництво вакцини планується після випробувань в травні. А до липня Бразилія хоче виробити близько 40 млн доз препарату.

У штаті Сан-Паулу (Бразилія) біомедичний інститут Бутантан готується почати випробування своєї вакцини проти коронавирусу ButanVac.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що випробування препарату, на думку губернатора Сан-Паулу Жоау Доріа, повинні початися в квітні, відразу після схвалення відповідних органів.

Почати масове виробництво вакцини планується після випробувань в травні. А до липня Бразилія хоче виробити близько 40 млн доз препарату.

У науковому центрі уточнили, що препарат буде використовуватися насамперед всередині країни, а вже потім буде поставлятися в інші країни.

Виробники вважають, що бразильська вакцина допоможе побороти вірус в країнах третього світу.

"Пандемію можна взяти під контроль в Північній Америці і Європі, але в Африці, Латинській Америці і бідних країнах Азії вона залишиться", — сказав глава інституту Бутантан Дімас Ковас.

"Необхідні вакцини для цих країн. Там необхідно боротися з епідемією, щоб домогтися успіху на світовому рівні", — додав він.

Він також зазначив, що розроблений препарат безпечний. Більш того, його вартість буде нижче в порівнянні з існуючими вакцинами.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії ситуація з поширенням коронавируса стає все гірше. В середньому в країні зайнято близько 80% ліжко-місць для хворих. Кількість смертей від COVID-19 перевищила 280 тисяч людей. А президент Бразилії Жаір Болсонару закликав бразильців "не нити" через рекордну смертності від коронавирусу.

До речі, вчені розробили в Нігерії дві "місцеві вакцини", які вже направлені на клінічні випробування.