Польша ввела санкции против двух кораблей за участие в строительстве "Северного потока-2"

В санкционный список попали два судна – Krebs Geo и Krebs Jet. С пятницы они не должны появляться в польских водах.

Польские власти начали вводить санкции против судов, которые, по их мнению, принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает польское издание BiznesAlert.

В частности, замминистра морского хозяйства Польши Гжегож Витковский отметил, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии.

В санкционный список попали два судна – Krebs Geo и Krebs Jet. Они зарегистрированы в Морской палате Гданьска. Их регистрацию начали снимать с флага Польши. Замминистра объяснил решение тем, что страна не хочет иметь никакого отношения к указанным объектам.

"Нас не интересует, что они перевозят и чем занимаются до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. Эти два судна в последнее время активизировали свою работу над проектом "Северный поток-2". С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах", – заявил Витковский.

В противном случае, по его словам, польская сторона оставляет за собой право задерживать их для проверки.

Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал бизнес не помогать России в строительстве газопровода "Северный поток-2" и пригрозил санкциями всем, кто будет сотрудничать с проектом. Как заявил американский политик, цель этой затеи – разделить Европейский союз и ослабить его энергетическую безопасность. Энтони Блинкен также привел слова президента Джо Байдена о том, что "Северный поток-2" станет плохой сделкой для Германии и других стран Европы.

Недавно стало известно, что завершение строительства газопровода в территориальных водах Дании отложили на полгода. Если ранее работы планировали закончить в апреле, то теперь Морское управление называет окончательным сроком сентябрь 2021 года. Информацию подтвердили представители компании Nord Stream 2 AG. Трубопровод от острова Бронхольд до акватории Германии будут прокладывать суда "Академик Черский" и "Фортуна".

Вместе с тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок не имеет четкой позиции по вопросу строительства "Северного потока-2".