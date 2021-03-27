Польща ввела санкції проти двох кораблів за участь в будівництві "Північного потоку-2"

До списку санкцій потрапили два судна — Krebs Geo і Krebs Jet. З п'ятниці вони не повинні з'являтися в польських водах.

Польська влада почала вводити санкції проти кораблів, які, на їхню думку, беруть участь в будівництві російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє польське видання BiznesAlert.

Зокрема, заступник міністра морського господарства Польщі Гжегож Вітковський зазначив, що обʼєкти належать судновласнику з Німеччини.

До списку санкцій потрапили два судна — Krebs Geo і Krebs Jet. Вони зареєстровані в Морський палаті Гданська. Їх реєстрацію почали знімати з прапора Польщі. Заступник міністра пояснив рішення тим, що країна не хоче мати ніякого відношення до зазначених обʼєктів.

"Нас не цікавить, що вони перевозять і чим займаються доти, поки це не загрожує економічним інтересам нашої країни. Ці два судна останнім часом активізували свою роботу над проектом "Північний потік-2". З пʼятниці ці два судна не повинні зʼявлятися в наших водах", — заявив Вітковський.

В іншому випадку, за його словами, польська сторона залишає за собою право затримувати їх для перевірки.

Раніше глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен закликав бізнес не допомагати Росії в будівництві газопроводу "Північний потік-2" і пригрозив санкціями всім, хто буде співпрацювати з проектом. Як заявив американський політик, мета цієї затії — розділити Європейський союз і послабити його енергетичну безпеку. Ентоні Блінкен також навів слова президента Джо Байдена про те, що "Північний потік-2" стане поганою угодою для Німеччини та інших країн Європи.

Нещодавно стало відомо, що завершення будівництва газопроводу в територіальних водах Данії відклали на півроку. Якщо раніше роботи планували закінчити в квітні, то тепер Морське управління називає остаточним терміном вересень 2021 року. Інформацію підтвердили представники компанії Nord Stream 2 AG. Трубопровід від острова Бронхольд до акваторії Німеччини прокладатимуть суду "Академік Черський" і "Фортуна".

Разом з тим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний блок не має чіткої позиції з питання будівництва "Північного потоку-2".