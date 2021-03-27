В Польше могут ввести комендантский час из-за резкого роста больных COVID-19

За последние сутки в стране зафиксировано свыше 35 тысяч новых зараженных коронавирусом.

Рост заболеваемости коронавирусом в Польше заставил правительство республики задуматься о введении комендантского часа. Об этом в эфире RMF24 сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

По его словам, ситуация сейчас сложилась критическая.

"Мы рассматриваем различные сценарии – от более оптимистичных до самых пессимистичных. Если через неделю-полторы мы не увидим изменения тенденции, нам точно придется рассматривать такой вариант", – пояснил министр.

За последние сутки в Польше выявлено свыше 35 тысяч новых случаев Covid-19, 445 человек скончались. Среди лидеров по заболеваемости – Силезское воеводство. Там уже начинают подготовку пациентов с тяжелым протеканием болезни к перевозке в регионы, где еще есть места в больницах.

Недзельский предполагает, что пик третьей волны коронавируса в стране придется на Пасху. Ранее он заявлял, что третья волна Covid-19 вызвана "британским" штаммом.

В республике уже приняли ряд ограничительных мер. С 17 марта власти решили снова ввести локдаун. Через три дня в Польше закрылись торговые центры, кинотеатры, театры, гостиницы, бассейны и спортивные учреждения. С 25 марта правительство запретило работу мебельных и строительных магазинов, а также ограничило допустимое количество покупателей в торговых точках на 100 квадратных метров. В больших магазинов на каждого человека выделяется 20 "квадратов".

Всего с начала пандемии в Польше коронавирусом заболели 2, 22 млн. человек, из которых от осложнений скончались 51 753 пациента.

Напомним, в начале марта на границе с Польшей около города Хелм развернули автобус с украинцами из-за того, что один из пассажиров заявил, что у него коронавирус.