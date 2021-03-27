В Польше могут ввести комендантский час из-за резкого роста больных COVID-19

За последние сутки в стране зафиксировано свыше 35 тысяч новых зараженных коронавирусом.

Зростання захворюваності на коронавірус у Польщі змусило уряд республіки задуматися про введення комендантської години. Про це в ефірі RMF24 повідомив міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський.

За його словами, ситуація зараз склалася критична.

"Ми розглядаємо різні сценарії – від більш оптимістичних до найпесимістичніших. Якщо через тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант", – пояснив міністр.

За останню добу в Польщі виявлено понад 35 тисяч нових випадків Covid-19, 445 людей померли. Серед лідерів по захворюваності — Сілезьке воєводство. Там уже починають підготовку пацієнтів з важким перебігом хвороби до перевезення в регіони, де ще є місця в лікарнях.

Недзельський передбачає, що пік третьої хвилі коронавірусу в країні припаде на Великдень. Раніше він заявляв, що третя хвиля Covid-19 викликана "британським" штамом.

У республіці вже впровадили ряд обмежувальних заходів. Із 17 березня влада вирішила знову ввести локдаун. Через три дні в Польщі закрилися торгові центри, кінотеатри, театри, готелі, басейни та спортивні заклади. З 25 березня уряд заборонив роботу меблевих і будівельних магазинів, а також обмежив допустиму кількість покупців в торгових точках на 100 квадратних метрів. У великих магазинах на кожну людину виділяється 20 "квадратів".

Всього з початку пандемії в Польщі на коронавірус захворіли 2, 22 млн. осіб, з яких від ускладнень померли 51 753 пацієнти.

Нагадаємо, на початку березня на кордоні з Польщею біля міста Хелм розвернули автобус з українцями через те, що один з пасажирів заявив, що у нього коронавірус.