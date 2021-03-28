Польша не позволит немецким судам Krebs Geo и Krebs Jet выйти в море без документов

Суда, у которых Польша отобрала свой флаг, не участвуют в проекте с декабря, однако Польша считает, что отзыв флага и разрешительных документов — дело принципа.

Польша лишила два судна права в дальнейшем плавать под ее флагом, поскольку те работают на строительстве газопровода "Северный поток – 2". Об этом в воскресенье, 28 марта, уже официально сообщил сайт Морской палаты Польши.

Речь идет о кораблях, которые принадлежат немецкому судовладельцу и плавают под польским флагом – Krebs Geo и Krebs Jet. Морская палата Гданьска сняла их с учета. "В связи с необходимостью и государственной безопасностью документы не будут продлены. Это говорит о невозможности эксплуатации вышеуказанных судов", — сообщила польская сторона. Это означает, что корабли не смогут покинуть порты, в которых базируются в настоящее время.

Оба судна действительно участвовали в российском проекте "Северный поток — 2", обеспечивая доставку персонала на борт кораблей-трубоукладчиков и осуществляя контроль за охраной строительства. Krebs Geo в декабре сопровождал баржу "Фортуна", которая достраивала мелководный участок газопропровода в экономической зоне Германии.

О том, что корабли принимали участие в строительстве "Северного потока — 2" в 2021 году, информации нет. Таким образом, под расширенные санкции, которые США ввели против участников проекта, они не попадают. Согласно сведениям навигационных порталов, судно Krebs Jet в данный момент находится в Висмаре, а Krebs Geo в начале марта базировался в порту Росток.

После ввода санкций РФ не привлекала к проекту иностранные суда — работы в водах Дании в данный момент ведет баржа "Фортуна", позже должен включиться в работу трубоукладчик "Академик Черский".

Однако заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский заявил, что Польшу не интересует, "что они возят, какие работы выполняют" Krebs Geo и Krebs Jet — главное, чтобы это не угрожало интересам Польши. Проект "Северный поток — 2" интересы Польши затрагивает, соответственно, учитывая предыдущую вовлеченность кораблей в российский инфраструктурный проект, Польша отозвала у обоих кораблей разрешительную документацию по безопасности перевозок. В связи с этим они не имеют права покидать порты и выходить в море.

Как сообщает "Коммерсант", специальный представитель России по взаимодействию с экспортерами газа, член совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" будет завершено в 2021 году. Сейчас, по его словам, работы выполнены на 90–92%.

Зубков отметил, что Россия не собирается пересматривать газовый контракт с Украиной. "Северный поток – 2" задуман именно как альтернатива украинскому маршруту транзита газа в Европу.

В свою очередь, издание Argusmedia пишет, что австрийская нефтегазовая группа OMV, которая является партнером оператора Nord Stream 2 AG, прекращает финансирования газопровода Северный поток-2 из-за угрозы попасть под американские санкции.

Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал бизнес не помогать России в строительстве газопровода "Северный поток-2" и пригрозил санкциями всем, кто будет сотрудничать с проектом. Как заявил американский политик, цель этой затеи – разделить Европейский союз и ослабить его энергетическую безопасность. Энтони Блинкен также привел слова президента Джо Байдена о том, что "Северный поток-2" станет плохой сделкой для Германии и других стран Европы.

Недавно стало известно, что завершение строительства газопровода в территориальных водах Дании отложили на полгода. Если ранее работы планировали закончить в апреле, то теперь Морское управление называет окончательным сроком сентябрь 2021 года. Информацию подтвердили представители компании Nord Stream 2 AG. Трубопровод от острова Бронхольд до акватории Германии будут прокладывать суда "Академик Черский" и "Фортуна".

Вместе с тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок не имеет четкой позиции по вопросу строительства "Северного потока-2".