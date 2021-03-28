Польща не дозволить німецьким судам Krebs Geo і Krebs Jet вийти в море без документів

Кораблі, у яких Польща відібрала свій прапор, не беруть участі в проекті з грудня, однак Польща вважає, що відкликання прапора і дозвільних документів — справа принципу.

Польща позбавила два судна права надалі плавати під її прапором, оскільки ті працюють на будівництві газопроводу "Північний потік — 2". Про це в неділю, 28 березня, вже офіційно повідомив сайт Морський палати Польщі.

Йдеться про судна, що належать німецькому судновласникові і плавають під польським прапором — Krebs Geo і Krebs Jet. Морська палата Гданська зняла їх з обліку. "У звʼязку з необхідністю і державною безпекою документи не будуть продовжені. Це говорить про неможливість експлуатації вищевказаних суден", — повідомила польська сторона. Це означає, що кораблі не зможуть покинути порти, в яких базуються на даний час.

Обидва судна дійсно брали участь в російському проекті "Північний потік — 2", забезпечуючи доставку персоналу на борт кораблів-трубоукладачів і здійснюючи контроль за охороною будівництва. Krebs Geo в грудні супроводжував баржу "Фортуна", яка добудовувала мілководну ділянку газопропроводу в економічній зоні Німеччини.

Про те, що кораблі брали участь в будівництві "Північного потоку — 2" в 2021 році, інформації немає. Таким чином, під розширені санкції, які США ввели проти учасників проекту, вони не потрапляють. Згідно з відомостями навігаційних порталів, судно Krebs Jet в даний момент знаходиться в Вісмарі, а Krebs Geo на початку березня базувався в порту Росток.

Після введення санкцій РФ не залучала до проекту іноземні судна — роботи в водах Данії в даний момент веде баржа "Фортуна", пізніше має включитися в роботу трубоукладач "Академік Черський".

Однак заступник міністра інфраструктури країни Гжегож Вітковський заявив, що Польщу не цікавить, "що вони возять, які роботи виконують" Krebs Geo і Krebs Jet — головне, щоб це не загрожувало інтересам Польщі. Проект "Північний потік — 2" інтереси Польщі зачіпає. Відповідно, з огляду на попередню залученість кораблів до російського інфраструктурного проекту, Польща відкликала у обох кораблів дозвільну документацію з безпеки перевезень. У звʼязку з цим вони не мають права залишати порти і виходити в море.

Як повідомляє "Комерсант", спеціальний представник Росії по взаємодії з експортерами газу, член ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік — 2" буде завершено в 2021 році. Зараз, за його словами, роботи виконані на 90-92%.

Зубков зазначив, що Росія не збирається переглядати газовий контракт з Україною. "Північний потік — 2" задуманий саме як альтернатива українським маршрутом транзиту газу в Європу.

У свою чергу, видання Argusmedia пише, що австрійська нафтогазова група OMV, яка є партнером оператора Nord Stream 2 AG, припиняє фінансування газопроводу "Північний потік-2" через загрозу потрапити під американські санкції.

Раніше голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен закликав бізнес не допомагати Росії в будівництві газопроводу "Північний потік-2" і пригрозив санкціями всім, хто співпрацюватиме з проектом. Як заявив американський політик, мета цього проекту — розділити Європейський союз і послабити його енергетичну безпеку. Ентоні Блінкен також навів слова президента Джо Байдена про те, що "Північний потік — 2" стане поганою угодою для Німеччини та інших країн Європи.

Нещодавно стало відомо, що завершення будівництва газопроводу в територіальних водах Данії відклали на півроку. Якщо раніше роботи планували закінчити в квітні, то тепер Морське управління називає остаточним терміном вересень 2021 року. Інформацію підтвердили представники компанії Nord Stream 2 AG. Трубопровід від острова Бронхольд до акваторії Німеччини прокладатимуть суду "Академік Черський" і "Фортуна".

Разом з тим генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний блок не має чіткої позиції з питання будівництва "Північного потоку-2".