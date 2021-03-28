В Таиланде макаку по кличке Годзилла отправили в центр похудения (видео)

Примат, растолстевший до 20 килограмм, будет сидеть на строгой диете и заниматься физическими упражнениями вместе с людьми.

На рынке в Бангкоке в Таиланде была обнаружена растолстевшая от обжорства длиннохвостая макака по кличке Годзилла, которая весит 20 кг. Об этом сообщает The Sun.

Хозяин одного из прилавков держал обезьяну на поводке, а проходящие мимо люди угощали ее нездоровой пищей. Соответствующее видео довольно быстро разлетелось в СМИ и вызвало возмущение зоозащитников по всему миру. Узнав про чрезмерно толстую обезьяну, рынок посетили обеспокоенные представители Центра защиты дикой природы и забрали примата.

Теперь животное отправят в лагерь для людей с ожирением и там посадят на строгую диету, а также заставят заниматься физическими упражнениями вместе с людьми, после чего подготовят к возвращению в дикую природу.

По словам хозяина обезьяны – Манопа Эмсана – животное было членом семьи и он очень о нем заботился.

[ + – ] Хозяин говорит, что очень любит Годзиллу, поэтому и раскормил так сильно

"Годзилла для меня как сын", — признался таец. Он отметил, что потерявшего родителей в ДТП сироту забрали у другого владельца, хотя тайские законы запрещают держать обезьяну в качестве домашнего животного. В итоге Годзиллу раскормил он и посетители рынка, которые не могли удержаться, чтобы не угостить чем-то толстенькую макаку.

Эсман опасается, что после того, как обезьяну вылечат, она не выживет в дикой природе.

В 2017 году в такой лагерь для похудения уже отправляли самца макаки по имени Дядя Фатти (Толстый Дядюшка), который был раскормлен до размеров двух обезьян. Однако вскоре после лечения примат вернулся выпрашивать у туристов пищу. В 2019 году животное умерло.

Как сообщалось ранее, в Малайзии обезьяна украла iPhone и устроила фотосессию.

А в индийском городе Танджавур стая диких обезьян ворвалась в дом и похитила новорожденных близнецов, одного из которых позже нашли мертвым.

Напомним, в Мьянме обнаружили новый вид обезьян, но их осталось всего 250 особей.