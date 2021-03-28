У Таїланді макаку на кличку Годзилла відправили до центру схуднення (відео)

Примат, що розтовстів до 20 кілограмів, буде сидіти на суворій дієті і займатися фізичними вправами разом з людьми.

На ринку в Бангкоку в Таїланді була виявлена розтовстіла від обжерливості довгохвоста макака на прізвисько Годзілла, яка важить 20 кг. Про це повідомляє The Sun.

Господар одного з прилавків тримав мавпу на повідку, а перехожі пригощали її нездоровою їжею. Відповідне відео досить швидко розлетілося в ЗМІ і викликало обурення зоозахисників по всьому світу. Дізнавшись про надмірно товсту мавпу, ринок відвідали стурбовані представники Центру захисту дикої природи і забрали примату.

Тепер тварина відправлять до табору для людей з ожирінням і там посадять на сувору дієту, а також змусять займатися фізичними вправами разом з людьми, після чого підготують до повернення в дику природу.

За словами господаря мавпи — Манопа Емса — тварина була членом сім'ї і він дуже про нього дбав.

[ + – ] Господар каже, що дуже любить Годзіллу, тому і розгодував так сильно

"Годзилла для мене як син", — зізнався таєць. Він зазначив, що сироту, яка втратила батьків у ДТП, забрали в іншого власника, хоча тайські закони забороняють тримати мавпу в якості домашньої тварини. Врешті Годзіллу розгодував він і відвідувачі ринку, які не могли втриматися, щоб не пригостити чимось товстеньку макаку.

Есма побоюється, що після того, як мавпу вилікують, вона не виживе в дикій природі.

У 2017 році в такий табір для схуднення вже відправляли самця макаки на ім'я Дядя Фатти (Товстий Дядечко), який був раскормлен до розмірів двох мавп. Однак незабаром після лікування примат повернувся випрошувати у туристів їжу. У 2019 тварина померла.

Як повідомлялося раніше, в Малайзії мавпа вкрала iPhone і влаштувала фотосесію.

А в індійському місті Танджавур зграя диких мавп увірвалася в будинок і викрала новонароджених близнюків, одного з яких пізніше знайшли мертвим.

Нагадаємо, в М'янмі виявили новий вид мавп, але їх залишилося всього 250 особин.