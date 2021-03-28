В Мьянме военные открыли огонь по людям, участвовавшим в траурной церемонии (видео)

Протесты в стране не утихают с февраля, когда Вооруженные силы устроили военный переворот, арестовав президента и лидера правящей партии.

Поблизости города Янгона Силы безопасности Мьянмы открыли огонь по людям, которые устроили церемонию прощания по расстрелянным накануне 114 участникам протестов. Об этом сообщает Reuters.

В Баго во время прощания с убитым 20-летним студентом Тхэ Маунг военные открыли огонь по собравшимся людям.

"Пока мы пели (в честь погибшего) песню о революции, появились силы безопасности и начали стрелять в нас. Люди, в том числе и мы, начали убегать, когда военные открыли огонь", — рассказывает очевидец расстрелов и участница церемонии прощания с погибшим.

Ряд стран мира включая США, Великобританию, Германию и Европейский союз высказали свою обеспокоенность ситуацией и решительно осудили насилие. В МИД Британии призывают своих соотечественников покинуть страну. В ООН заявили, что военная хунта должна не иметь доходов от продажи нефти и газа, а также доступа к вооружению.

"Мы приветствуем наших героев, которые пожертвовали жизнями во время этой революции, мы должны победить в РЕВОЛЮЦИИ", — пишут протестующие организации "Всеобщий забастовочный комитет национальностей" в Facebook.

[ + – ] Видео из Мьянмы

Напомним, 24 марта стало известно об убийстве военными 7-летней девочки.

Ранее Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами генералу Мину Аунгу Хлайну, а исполняющим обязанности главы государства назначили вице-президента Мьина Шве. Президент страны Вин Мьин и фактический глава государства, глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" 75-летняя Аун Сан Су Чжи задержаны, их местонахождение неизвестно.

Силовики с февраля месяца 2021 года начали использовать боевые патроны против протестующих.