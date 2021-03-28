У М'янмі військові відкрили вогонь по людям, які брали участь у жалобній церемонії (відео)

Протести в країні не вщухають з лютого, коли Збройні сили влаштували військовий переворот, заарештувавши президента і лідера правлячої партії.

Поблизу міста Янгона, Сили безпеки М'янми відкрили вогонь по людях, які влаштували церемонію прощання з розстріляним напередодні 114 учасникам протестів. Про це повідомляє Reuters.

У Баго під час прощання з убитим 20-річним студентом Тхе Маунг військові відкрили вогонь по присутніх людям.

"Поки ми співали (на честь загиблого) пісню про революцію, з'явилися сили безпеки й почали стріляти в нас. Люди, в тому числі і ми, почали тікати, коли військові відкрили вогонь", — розповідає очевидець розстрілів і учасниця церемонії прощання із загиблим.

Ряд країн світу включаючи США, Великобританію, Німеччину і Європейський союз висловили свою стурбованість ситуацією і рішуче засудили насильство. У МЗС Британії закликають своїх співвітчизників покинути країну. В ООН заявили, що військова хунта повинна не мати доходів від продажу нафти і газу, а також доступу до озброєння.

"Ми вітаємо наших героїв, які пожертвували життям під час цієї революції, ми повинні перемогти в РЕВОЛЮЦІЇ", — пишуть учасники протесту організації "Загальний страйковий комітет національностей" в Facebook.

[ + – ] Відео з М'янми

Нагадаємо, 24 березня стало відомо про вбивство військовими 7-річної дівчинки.

Раніше Збройні сили М'янми оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командуючого збройними силами генерала Міну Аунг Хлайну, а виконувачем обов'язки глави держави призначили віце-президента Мьин Шве. Президент країни Вин Мьин і фактичний глава держави, глава керівної партії країни "Національна ліга за демократію" 75-річна Аун Сан Су Чжі затримані, їх місцеперебування невідоме.

Силовики з лютого місяця 2021 року почали використовувати бойові патрони проти протестувальників.