"Собирала сведения об ЧФ РФ": 65-летнюю украинку из Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы

Галина Довгополая выступала против аннексии полуострова, о чем было известно, в том числе, по публикациям в СМИ.

В аннексированном Крыму так называемый "Городской суд" Севастополя приговорил к 12 годам лишения свободы 65-летнюю жительницу полуострова Галину Довгополую.

Как информирует ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах, женщину, которую судили как гражданку РФ, признали виновной в государственной измене в пользу разведки Министерства обороны Украины.

"Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщил представитель силовых структур.

В пресс-службе суда утверждают, что женщина собирала для разведки Минобороны Украины сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота.

"Гражданка выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности РФ", – указали в ведомстве.

На данный момент приговор в законную силу не вступил, его могут обжаловать в апелляционной инстанции.

По информации издания Гордон, женщина всю жизнь прожила в поселке под Севастополем. В беседе с журналистом, Галина Павловна призналась, что жизнь после аннексии Крыма Россией ухудшилась.

"Когда в городе появились военные, напряжение пошло какое-то. Люди стали агрессивными. Однажды, я очень хорошо помню этот день 11 марта, к дочке (которая работала в газетном киоске. – Ред.) подошли трое ребят в масках, в военной форме. Один из них говорит: "Значит так, коза, либо ты сейчас закрываешь всю эту бандеровскую пропаганду, либо мы тебя сожжем вместе с киоском", – вспоминала она.

Галина Довгополая считает, что причина того, что жители Крыма проголосовали на "референдуме" за присоединение Крыма к России – зависть.

"Российские военные всегда отлично получали. Покупали хорошие автомобили, строили тут особняки. Естественно, все это на виду у поселка. Поэтому, основная мысль у людей была: "Мы тоже так хотим. Нам Путин тоже это даст". Большинство так считало, – рассказывала она.

Дочери и внуку женщины удалось уехать в Киев, сама она тоже мечтала воссоединиться с семьей.

"За дочку с внуком переживаю. Ей уехать люди помогли, просто друзья по Facebook. Прислали деньги на билеты до Киева. Теперь у неё там приемная семья. Люди замечательные, до слез им благодарна. Лена на работу устроилась, внук в школу пошел. Мечтаю быть рядом с ними. Дом бросить не могу", – поделилась Галина Павловна.

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