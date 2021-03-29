"Збирала відомості про ЧФ РФ": 65-річну українку з Криму засудили до 12 років в'язниці

Галина Довгопола виступала проти анексії півострова, про що було відомо зокрема з публікацій у ЗМІ.

"Міський суд" Севастополя (Крим) засудив до 12 років позбавлення волі мешканку Криму Галину Довгополу.

Як інформує ТАСС, посилаючись на джерело в російських силових структурах, жінку, яку судили як громадянку РФ, визнали винною в державній зраді на користь розвідки Міністерства оборони України.

"Севастопольський міський суд визнав Довгополу Галину Павлівну винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада). Вироком суду їй призначено 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", — повідомив представник силових структур.

У прес-службі суду стверджують, що жінка збирала для розвідки Міноборони України відомості про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту.

"Громадянка виконувала розвідувальні завдання, спрямовані на збирання відомостей про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, що розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивних, і таблиць чергового радиста, і таблиць телефонних, телеграфних, радіо, і прапорцевих позивних на мирний час, тобто відомостей, що є державною таємницею, передавання яких могло бути використане на шкоду безпеці РФ", — вказали у відомстві.

Наразі вирок не набрав чинності, його можуть оскаржити в апеляційній інстанції.

За інформацією видання Гордон, жінка все життя прожила в селищі під Севастополем. У бесіді із журналістом, Галина Павлівна зізналася, що життя після анексії Криму Росією погіршилося.

"Коли в місті з'явилися військові, напруга пішла якась. Люди стали агресивними. Одного разу, я дуже добре пам'ятаю цей день 11 березня, до доньки (яка працювала в газетному кіоску — Ред.) підійшли троє хлопців у масках, у військовій формі. Один із них каже: "Значить так, коза, або ти зараз закриваєш всю цю бандерівську пропаганду, або ми тебе спалимо разом із кіоском", — згадувала вона.

Галина Довгопола вважає, що причина того, що жителі Криму проголосували на "референдумі" за приєднання Криму до Росії — заздрість.

"Російські військові завжди добре отримували. Купували хороші автомобілі, будували тут маєтки. Звичайно, все це на очах у селища. Тому, основна думка у людей була: "Ми теж так хочемо. Нам Путін теж це дасть". Більшість так вважала, — розповідала вона.

Дочці та онукові жінки вдалося виїхати до Києва, сама вона теж мріяла возз'єднатися із сім'єю.

"За дочку з онуком переживаю. Їй виїхати люди допомогли, просто друзі з Facebook. Надсилали гроші на квитки до Києва. Тепер у неї там прийомна сім'я. Люди чудові, до сліз їм вдячна. Лена на роботу влаштувалася, онук у школу пішов. Мрію бути поруч із ними. Будинок кинути не можу", — поділилася Галина Павлівна.

Раніше в Росії Калінінградський обласний суд виніс суворий вирок подружжю Антоніні Зіміній і Костянтину Антонцю, визнавши їх винними в державній зраді через те, що вони нібито розкрили особистість оперативника ФСБ, який був гостем на їхньому весіллі.

А в Санкт-Петербурзі звинуватили в державній зраді 78-річного президента Арктичної академії наук Валерія Митька. Його звинуватили в тому, що він нібито передав матеріали, що становлять держтаємницю, китайським спецслужбам під час поїздки в Китай.

Також ми повідомляли, що співробітники контррозвідки СБУ затримали двох українців, яких підозрюють у зборі секретної інформації на користь ФСБ РФ про боєготовність і забезпечення Збройних сил України.

Фокус писав про те, що за сім років СБУ відкрила понад 16 тисяч справ щодо державної зради й тероризму.