Канада ввела санкции против РФ из-за оккупации Крыма

Всего под санкции попали двое физических лиц и четыре компании.

Канада ввела санкции в отношении российских физических лиц и компаний за оккупацию Крыма. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Канады.

Под санкции попали двое граждан и четыре предприятия:

Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;

Глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин;

ОАО "Ленпромтранспроект";

ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск";

ФГУП "Крымская железная дорога";

"Крымская первая страховая компания".

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

По словам министра иностранных дел Марка Гарно, Канада продолжает призывать Россию прекратить незаконную аннексию полуострова. Он отметил, что РФ подвергла его жителей нарушению прав человека.

"Она также создала военные силы на полуострове и поселила в Крыму сотни тысяч российских граждан и продолжает уничтожать историческое наследие украинского и крымскотатарского народов", – говорится в сообщении.

По словам министра, Россия в течение семи лет систематически игнорировала призывы международного сообщества прекратить нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Народ Украины, по его словам, "заслуживает лучшего будущего, такого, какое они смогут построить сами, без вмешательства РФ".

"Вот почему мы сегодня принимаем меры, и мы готовы и в будущем принимать меры с нашими союзниками и партнерами при необходимости ", — сказал Марк Гарно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма. Документ предусматривает комплекс дипломатических, экономических, военных, информационных, гуманитарных и других мер для восстановления целостности Украины. Он также определяет приоритеты по защите человеческих прав и свобод, нарушаемых во время оккупации.

Появилась также информация, что Украина может рассмотреть вопрос подачи воды в Крым. Как отметил глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, такое решение могут принять только если на оккупированном полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Комитет Верховной Рады по правам человека считает невозможной поставку воды в аннексированный Крым до его деоккупации.