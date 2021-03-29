Канада ввела санкції проти РФ через окупацію Криму

Всього під санкції потрапили двоє фізичних осіб і чотири компанії.

Канада ввела санкції щодо російських фізичних осіб і компаній за окупацію Криму. Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Канади.

Під санкції потрапили двоє громадян і чотири підприємства:

Генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператор залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов;

Голова "Мостотрест" Леонід Риженькін;

ВАТ "Ленпромтранспроект";

ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ";

ФГУП "Кримська залізниця";

"Кримська перша страхова компанія".

Обмежувальні заходи означають заморожування активів і заборону на торгові операції в Канаді.

За словами міністра закордонних справ Марка Гарно, Канада продовжує закликати Росію припинити незаконну анексію півострова. Він зазначив, що РФ піддала його жителів порушенню прав людини.

"Вона також створила військові сили на півострові, поселила в Криму сотні тисяч російських громадян і продовжує знищувати історичну спадщину українського і кримськотатарського народів", — йдеться у повідомленні.

За словами міністра, Росія протягом семи років систематично ігнорувала заклики міжнародної спільноти припинити порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Народ України, за його словами, "заслуговує кращого майбутнього, такого, яке вони зможуть побудувати самі, без втручання РФ".

"Ось чому ми сьогодні вживаємо заходів, і ми готові і в майбутньому вживати заходів з нашими союзниками і партнерами за необхідності", — сказав Марк Гарно.

Раніше президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію деокупацію Криму. Документ передбачає комплекс дипломатичних, економічних, військових, інформаційних, гуманітарних та інших заходів для відновлення цілісності України. Він також визначає пріоритети щодо захисту людських прав та свобод, що порушуються під час окупації.

З'явилася також інформація, що Україна може розглянути питання подачі води до Криму. Як зазначив голова делегації в ТКГ Леонід Кравчук, таке рішення можуть прийняти тільки якщо на окупованому півострові відбудеться гуманітарна катастрофа.

Комітет Верховної Ради з прав людини вважає неможливою поставку води в анексований Крим до його деокупації.