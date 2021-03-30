В России завалился на борт рыболовный траулер с людьми на борту (видео)

Люди висят на борту корабля, ожидая, пока их спасут. Часть из них заблокирована в трюмах, которые заполняются водой

В России на судостроительном заводе "Пелла" (Ленинградская область) во вторник, 30 марта опрокинулся рыболовный траулер "Скорпион".

Корабль длиной 60 и шириной 15 метров накренился по неизвестным причинам и оперся на стену причала в Отрадном, его удерживают три крана.

Как сообщает Telegram-канал Mash, люди, находившиеся на борту корабля, висят над водой и ожидают, пока их спасут. По предварительным данным, шесть человек смогли выбраться самостоятельно, еще двоих госпитализировали.

Также сообщается, что два человека застряли в трюме судна, их пытаются разблокировать и вытащить.

Очевидцы утверждают, что это – не первое происшествие подобного рода на заводе. Ранее работники просчитались с развесовкой, когда на борту корабля были люди, а однажды в подобной ситуации рабочий лишился ноги.

[ + – ] Корабль, завалившийся на борт

[ + – ] Люди с траулера, висящие над водой

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области уточнили, что после получения сигнала с завода о крене строящегося судна на предприятии, туда были направлены пожарно-спасательные подразделения.

"Затопление произошло в результате крена, затапливаются трюмы. В настоящее время судно уже стабилизировано", – заверили в ведомстве.

Напомним, 11 марта грузовой корабль с 13 украинцами на борту затонул в Черном море. Корабль GSP Falcon получил сигнал бедствия от сухогруза "Волго-Балт 179", шедшего у берегов Румынии под флагом Каморских островов. Весь экипаж затонувшего судна состоял из граждан Украины: 12 мужчин и одной женщины.

А в Тихом океане спасли моряка, который упал за борт без спасательного жилета. 52-летний инженер Видам Перевертилов из Литвы упал за борт ремонтного корабля Silver Supporter в четыре часа утра. На нем не было спасательного жилета, и он чудом не угодил под винты. Ему повезло доплыть до старого рыболовного буя, за который он ухватился и так провел следующие 14 часов под палящим солнцем.

В декабре прошлого года в Баренцевом море из-за обледенения затонуло рыболовное судно.