У Росії завалився на борт риболовецький траулер з людьми на борту (відео)

Люди висять на борту корабля, чекаючи, поки їх врятують. Частина з них заблокована в трюмах, які заповнюються водою

У Росії на суднобудівному заводі "Пелла" (Ленінградська область) у вівторок, 30 березня перекинувся риболовецький траулер "Скорпіон".

Корабель завдовжки 60 і завширшки 15 метрів накренився з невідомих причин і сперся на стіну причалу у Відрадному, його утримують три крани.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, люди, що були на борту корабля, висять над водою і чекають, поки їх врятують. За попередніми даними, шестеро людей змогли вибратися самостійно, ще двох госпіталізували.

Також повідомляється, що двоє людей застрягли в трюмі судна, їх намагаються розблокувати і витягнути.

Очевидці стверджують, що це — не перша подія подібного роду на заводі. Раніше працівники прорахувалися з розважуванням, коли на борту корабля були люди, а одного разу в подібній ситуації робочий позбувся ноги.

[ + – ] Корабель, що завалився на борт

[ + – ] Люди з траулера, котрі висять над водою

У пресслужбі ГУ МНС Ленінградської області уточнили, що після отримання сигналу із заводу про крен споруджуваного судна на підприємстві, туди було направлено пожежно-рятувальні підрозділи.

"Затоплення сталося в результаті крену, затоплюються трюми. Наразі судно вже стабілізовано", — запевнили у відомстві.

Нагадаємо, що 11 березня вантажний корабель з 13 українцями на борту затонув у Чорному морі. Корабель GSP Falcon отримав сигнал лиха від суховантажу "Волго-Балт 179", що йшов біля берегів Румунії під прапором Каморських островів. Увесь екіпаж затонулого судна складався з громадян України: 12 чоловіків і однієї жінки.

А в Тихому океані врятували моряка, який упав за борт без рятувального жилета. 52-річний інженер Видам Перевертилов з Литви впав за борт ремонтного корабля Silver Supporter о четвертій годині ранку. На ньому не було рятувального жилета, і він дивом не потрапив під гвинти. Йому пощастило доплисти до старого рибальського буя, за який він вхопився і так провів наступні 14 годин під палючим сонцем.

У грудні минулого року в Баренцовому морі через обмерзання затонуло риболовецьке судно.