Тело стрелка Барданова из Подмосковья найдено в сгоревшем коттедже

Тело стрелка сильно обгорело, будет проведена экспертиза ДНК.

Тело Владимира Барданова, который открыл стрельбу в Подмосковье, нашли в сгоревшем доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Подробности смерти пока неизвестны", — сообщил он.

Тело стрелка сильно обгорело, будет проведена экспертиза ДНК, пишет издание.

Ранее ТАСС сообщал, что стреляющий сам поджег арсенал с оружием и боеприпасами, и это стало следствием пожара. Огонь охватил верхний этаж, где находился злоумышленник. По его словам пожар никто не тушит, так как в доме могут находиться взрывчатые вещества.

Напомним, Фокус рассказывал все что известно про "Мытищинского стрелка". После того, как к нему пришло ФСБ с проверкой мужчина взял заложников, начал отстреливаться из автоматического оружия и бросил две гранаты.

Стрелять он начал после того, как к нему пришли сотрудники полиции и ФСБ для проверки информации о его причастности к незаконному обороту оружия.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда об осмотре жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. В заложники он взял собственных дочь и внука, а также ее гражданского мужа. Однако после переговоров он заложников отпустил.