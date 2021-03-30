Тіло стрілка Барданова з Підмосков'я знайдене в згорілому котеджі

Тіло стрілка сильно обгоріло, буде проведена експертиза ДНК.

Тіло Володимира Барданова, який відкрив стрілянину в Підмосков'ї, знайшли в згорілому будинку. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Подробиці смерті поки невідомі", — повідомив він.

Тіло стрілка сильно обгоріло, буде проведена експертиза ДНК, пише видання.

Раніше ТАСС повідомляв, що стрілок самостійно підпалив арсенал зі зброєю і боєприпасами, і це стало наслідком пожежі. Вогонь охопив верхній поверх, де знаходився зловмисник. За його словами пожежу ніхто не гасив, оскільки в будинку можуть знаходитися вибухові речовини.

Нагадаємо, Фокус розповідав все що відомо про "Митищинського стрілка". Після того, як до нього прийшла ФСБ з перевіркою чоловік взяв заручників, почав відстрілюватися з автоматичної зброї і кинув дві гранати.

Стріляти він почав після того, як до нього прийшли співробітники поліції і ФСБ для перевірки інформації про його причетність до незаконного обігу зброї.

Поліцейські пред'явили дружині підозрюваного постанову суду про огляд житлового приміщення та увійшли на ділянку. У цей момент із вікна будинку чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї і кинув дві гранати. У заручники він взяв власних дочку й онука, а також її цивільного чоловіка. Однак після переговорів він заручників відпустив.