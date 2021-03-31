В США семилетнему ребенку предъявили обвинение в изнасиловании

Адвокат называет обвинения абсурдными, заявляя, что в таком возрасте ребенок не способен совершить такое преступление

В штате Нью-Йорк (США) семилетнего мальчика обвиняют в изнасиловании.

Как сообщает радиостанция WWNY, подробности происшествия в Брашер-Фолс, произошедшего в День благодарения (26 ноября 2020 года. – Ред.), не разглашаются, известно лишь, что ребенку предъявлено обвинение в изнасиловании третьей степени.

Адвокат мальчика Энтони Маркони считает обвинения абсурдными, поскольку, по его мнению, ребенок такого возраста не мог осознавать, что он делает.

"Им нужно будет доказать, что он действительно физически совершил это. Мне кажется это почти невозможно", – считает юрист.

Расследование происшествия продолжается, имя мальчика не разглашается.

Напомним, в США бывшие владельцы религиозной школы-интерната "Круг надежды" издевались над учениками школы. Полиция завела более 100 уголовных дел, в том числе за изнасилование против семейной пары. Генпрокурор Миссури объявил обвинения Бойду и Стефани Хаусхолдер, которые владели школой-интернатом "Кругом надежды". Бойда обвиняют в 80 эпизодах, в том числе за изнасилование, сексуальные контакты со студентами, жестком обращении и пренебрежению к детям.

Также мы писали, что главный индийский судья Шарад Арвинд Бобде предложил обвиняемому жениться на изнасилованной школьнице, чтобы избежать наказания. Тысячи людей призывают главу правосудия Индии уйти в отставку из-за скандального предложения для подсудимого.

Фокус сообщал, что 52-летного певца Мэрилина Мэнсона, которого недавно сразу несколько женщин обвинили в сексуальном, физическом и психологическом насилии, свалилась новая неприятность в лице 26–летней певицы Фиби Бриджерс. На своей странице в Twitter номинантка на премию "Грэмми" рассказала о том, как когда-то артист показывал ей "комнату для изнасилований".