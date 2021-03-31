У США семирічну дитину звинуватили в згвалтуванні

Адвокат називає звинувачення абсурдними, заявляючи, що в такому віці дитина не здатна скоїти такий злочин.

У штаті Нью-Йорк (США) семирічного хлопчика звинувачують в згвалтуванні.

Як повідомляє радіостанція WWNY, подробиці події в Брашер-Фолс, що сталася в День подяки (26 листопада 2020 року — Ред.), не розголошуються, відомо лише, що дитині пред'явлене звинувачення в згвалтуванні третього ступеня.

Адвокат хлопчика Ентоні Марконі вважає звинувачення абсурдними, оскільки, на його думку, дитина такого віку не могла усвідомлювати, що вона робить.

"Їм потрібно буде довести, що він дійсно фізично зробив це. Мені здається це майже неможливо", — вважає юрист.

Розслідування події триває, ім'я хлопчика не розголошується.

Нагадаємо, у США колишні власники релігійної школи-інтернату "Коло надії" знущалися над учнями школи. Поліція завела більше 100 кримінальних справ, зокрема за згвалтування проти сімейної пари. Генпрокурор Міссурі оголосив звинувачення Бойду та Стефані Хаусхолдерам, які володіли школою-інтернатом "Коло надії". Бойда звинувачують у 80 епізодах, зокрема за згвалтування, сексуальні контакти зі студентами, жорстке поводження і нехтування до дітей.

Також ми писали, що головний індійський суддя Шарад Арвінд Бобде запропонував обвинуваченому одружитися зі згвалтованою школяркою, щоб уникнути покарання. Тисячі людей закликають главу правосуддя Індії піти у відставку через скандальну пропозицію для підсудного.

Фокус повідомляв, що 52-річного співака Мериліна Менсона, якого нещодавно відразу кілька жінок звинуватили в сексуальному, фізичному і психологічному насильстві, звалилася нова неприємність в особі 26-річної співачки Фібі Бріджерс. На своїй сторінці в Twitter номінантка на премію "Греммі" розповіла про те, як колись артист показував їй "кімнату для зґвалтувань".