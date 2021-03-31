"Отнимает обе ноги": Навальный объявил голодовку в колонии из-за ситуации со здоровьем

Администрация тюрьмы, говорит оппозиционер, будит его по восемь раз за ночь и запрещает зэкам убираться вокруг его кровати.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в заключении в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области, объявил голодовку. Об этом сам он написал у себя в Instagram.

Навальный заявил, что отказывается от пищи до тех пор, пока к нему не пригласят врача.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", – говорится в сообщении.

Навальный отметил, что его "будят восемь раз за ночь", при этом администрация тюрьмы якобы "подговаривает зэков активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати".

"Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет", – написал оппозиционер.

Фото: Алексей Навальный / Instagram

Соответствующее письмо, где говорится об отказе от пищи до приглашения врача, Навальный написал и администрации исправительного учреждения, в котором он сейчас пребывает.

Фото: Скриншот

Ранее Навальный уже сообщал о своих проблемах со здоровьем, которые якобы обострились в тюрьме. 26 марта оппозиционер написал, что у него сильно болят спина и нога, но медпомощь ему никто в колонии не оказывает.

Адвокат Алексея Навального заявляла, что он находится в тяжелом состоянии уже четыре недели. По словам Ольги Михайловой, у него отнимается голень, а одна нога недееспособна.

В тюрьму Навальный попал после того, как 2 февраля суд в Москве заменил его "условный" срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.