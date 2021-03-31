"Віднімає обидві ноги": Навальний оголосив голодування в колонії через ситуацію зі здоров'ям

Адміністрація в'язниці, каже опозиціонер, будить його по вісім разів за ніч і забороняє зекам збиратися навколо його ліжка.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області, оголосив голодування. Про це сам він написав у себе в Instagram.

Навальний заявив, що відмовляється від їжі до тих пір, поки до нього не запросять лікаря.

"Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль зі спини перейшов у ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує", — йдеться в повідомленні.

Навальний зазначив, що його "будять вісім разів за ніч", при цьому адміністрація в'язниці нібито "підмовляє зеків активістів (aka" козли ") залякувати рядових зеків, щоб ті не збиралися навколо мого ліжка".

"Ті так і кажуть: "Льоша, вибач, але ми тупо боїмося. Це ж Володимирська область. Життя зека коштує менше за пачку сигарет", — написав опозиціонер.

Фото: Алексей Навальный / Instagram

Відповідний лист, де йдеться про відмову від їжі до запрошення лікаря, Навальний написав адміністрації виправної установи, у якій він наразі перебуває.

Фото: Скриншот

Раніше Навальний уже повідомляв про свої проблеми зі здоров'ям, які нібито загострилися в тюрмі. 26 березня опозиціонер написав, що в нього сильно болять спина і нога, але медичну допомогу йому ніхто в колонії не робить.

Адвокат Олексія Навального заявляла, що він у важкому стані вже чотири тижні. За словами Ольги Михайлової, у нього віднімає гомілку, а одна нога недієздатна.

У в'язницю Навальний потрапив після того, як 2 лютого суд у Москві замінив його "умовний" термін у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.