После твита Илона Маска американцы бросились скупать дома в Техасе

Внезапно возникший ажиотаж на недвижимость в регионе риелторы уже назвали "эффектом Маска"

Жители США начали скупать дома в штате Техас после сообщения в Twitter основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

Как сообщает TMZ, бизнесмен в среду, 30 марта призвал своих подписчиков переезжать ближе к территории города Старбэйз, который он намерен построить в будущем.

"Пожалуйста, подумайте о переезде в Старбэйз или в более крупные город Браунсвилл/Юг Падре Айленд в Техасе и воодушевите друзей поступить таким образом! Потребности SpaceX в найме инженеров, техников, строителей и другого персонала быстро растут", – написал Илон Маск.

[ + – ] Твит Илона Маска с призывом о переезде

По информации TMZ, пользователи восприняли данное сообщение буквально как приказ. Местные агенты недвижимости зафиксировали после появления твита рост числа запросов на покупку недвижимости и уже окрестили произошедшее "эффектом Илона Маска".

По словам риелторов, звонки потенциальных покупателей поступают не только со всех США, но даже из Кении.

Маск анонсировал создание нового города в Техасе в начале марта. Бизнесмен пообещал тогда, что на территории Старбейз будут "очень хорошо" относиться к собакам, а глава населенного пункта будет носить титул "дожа".

[ + – ] Маск сообщил о создании нового города в Техасе

Ранее сообщалось, что должность Илона Маска в Tesla в официальных документах компании теперь будет называться Technoking, что можно перевести как "технокороль" или "король технологий".

Также мы писали, что один из пользователей Twitter не смог отличить настоящий аккаунт миллиардера Илона Маска от мошеннического, и перевел мошенникам 10 биткоинов, что по нынешнему курcу составляет 550 750 долларов.

Фокус сообщал, что за новый трек Маска о технологии NFT художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, предложил 69 млн долларов.