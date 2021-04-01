Після твіту Ілона Маска американці кинулися скуповувати будинки в Техасі

Ажіотаж на нерухомість, який раптово виник у регіоні, ріелтори вже назвали "ефектом Маска".

Жителі США почали скуповувати будинки в штаті Техас після повідомлення в Twitter засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска.

Як повідомляє TMZ, бізнесмен у середу, 30 березня закликав своїх підписників переїжджати ближче до території міста Старбейз, який він має намір побудувати в майбутньому.

"Будь ласка, подумайте про переїзд у Старбейз або в більші міста Браунсвілл/Південь Падре Айленд у Техасі й надихайте друзів зробити те ж саме! Потреби SpaceX у винайманні інженерів, техніків, будівельників та іншого персоналу швидко ростуть", — написав Ілон Маск.

[ + – ] Твіт Ілона Маска із закликом про переїзд

За інформацією TMZ, користувачі сприйняли це повідомлення буквально як наказ. Місцеві агенти нерухомості зафіксували після появи твіти зростання кількості запитів на покупку нерухомості й уже охрестили цю подію "ефектом Ілона Маска".

За словами ріелторів, дзвінки потенційних покупців надходять не тільки з усіх штатів США, але навіть з Кенії.

Маск анонсував створення нового міста в Техасі на початку березня. Бізнесмен пообіцяв тоді, що на території Старбейз будуть "дуже добре" ставитися до собак, а глава населеного пункту носитиме титул "дожа".

[ + – ] Маск повідомив про створення нового міста в Техасі

Раніше повідомлялося, що посаду Ілона Маска в Tesla в офіційних документах компанії тепер називатиметься Technoking, що можна перевести як "технокороль" або "король технологій".

Також ми писали, що один із користувачів Twitter не зміг відрізнити справжній аккаунт мільярдера Ілона Маска від шахрайського, і переказав шахраям 10 біткоїнів, що за нинішнім курc становить 550 750 доларів.

Фокус повідомляв, що за новий трек Маска про технології NFT художник Майк Вінкельманн, відомий як Beeple, запропонував 69 млн доларів.