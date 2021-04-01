В Польше упростят трудоустройство иностранцев

В первую очередь власти надеются на "руки, мозги и умы" из культурно близких Польше стран.

Правительство Польши заканчивает работу над обновлением миграционной политики. Главной задачей является облегчить трудоустройство иностранцев в отраслях, где наблюдается нехватка польской рабочей силы. Об этом сказал Ярослав Говин, заместитель премьер-министра, министр развития, труда и технологий, сообщило агентство RMF24.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше работников", – заявил Говин и пояснил, что правительство в первую очередь озабочено профессиональной активизацией поляков.

Для этого будет предложен налоговый механизм, который будет стимулировать людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

Говоря о привлечении иностранцев, вице-премьер пояснил, что "мы должны импортировать эти руки и, прежде всего, мозги и умы из стран, культурно близких Польше".

Напомним, количество граждан Украины, у которых есть действующий вид на жительство в Польше, превысило 250 тысяч. Об этом в комментарии рассказал представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк. Около 80% граждан Украины получили разрешение на временное проживание в Польше, которое может действовать до трех лет. По словам Дудзяка, около 73% из них выдают из-за работы, около 12% — из-за семейных вопросов, а около 5% — из-за образования.

В феврале 2021 года на границе с Польшей задержали более 100 человек, пытавшихся попасть в страну с фальшивыми документами на трудоустройство.

На границе с Польшей около города Хелм в начале марта развернули автобус с украинцами из-за того, что один из пассажиров заявил, что у него коронавирус.