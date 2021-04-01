У Польщі спростять працевлаштування іноземців

Зі свого боку, влада сподівається на "руки, мізки та уми" з культурно близьких Польщі країн.

Уряд Польщі закінчує роботу над оновленням міграційної політики. Головним завданням є полегшити працевлаштування іноземців у галузях, де спостерігається нестача польської робочої сили. Про це сказав Ярослав Говін, заступник прем'єр-міністра, міністр розвитку, праці та технологій, повідомило агентство RMF24.

"Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, знадобиться більше працівників", — заявив Говін і пояснив, що уряд, насамперед, стурбований професійною активізацією поляків.

Для цього буде запропонований податковий механізм, що стимулюватиме людей, які досягли пенсійного віку, продовжувати працювати.

Говорячи про залучення іноземців, віце-прем'єр пояснив, що "ми повинні імпортувати ці руки і, перш за все, мізки й уми з країн, культурно близьких Польщі".

Нагадаємо, кількість громадян України, які мають дійсний дозвіл на проживання в Польщі, перевищила 250 тисяч. Про це в коментарі розповів представник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк. Майже 80% громадян України отримали дозвіл на тимчасове проживання в Польщі, яке може діяти до трьох років. За словами Дудзяка, приблизно 73% з них видають через роботу, майже 12% — через сімейні питання, а майже 5% — через освіту.

У лютому 2021 року на кордоні з Польщею затримали понад 100 осіб, які намагалися потрапити в країну із фальшивими документами на працевлаштування.

На кордоні з Польщею біля міста Холм на початку березня розвернули автобус з українцями через те, що один із пасажирів заявив, що в нього коронавірус.