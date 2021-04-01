Извергающийся вулкан освещает Исландию даже ночью, это видно из космоса (фото)

С орбиты вулкан Фаградальсфьядль выглядит как точка, сравнимая по своей яркости со столицей Исландии, которая находится совсем рядом.

Спутник сфотографировал с орбиты извергающийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль в ночное время суток, и из космоса он выглядит почти таким же ярким, как находящийся рядом Рейкьявик. Об этом сообщает журнал UniverseToday.

Место извержения находится в 50 километрах от столицы страны, в долине Гелдингадалур.

На первой фотографии – вид на Исландию 16 марта, еще до извержения. На второй фотографии, датированной 21 марта, извержение уже можно рассмотреть – это яркая точка к юго-западу от Рейкьявика.

Фото: Universe Today

Ночные изображения, которые были опубликованы обсерваторией NASA, содержат данные из комплекта радиометров видимого инфракрасного диапазона.

Еще одна фотография с орбиты предлагает подробный вид извержения крупным планом. На фото изображены облака из космоса, которые подсвечиваются лавой снизу.

Фото: Universe Today

Авторы материала пишут, что несмотря на то, что снимки выглядят достаточно эффектно, волноваться о гражданах Исландии не стоит, поскольку щитовые вулканы, коим является Фаградальсфьядль, не взрывоопасны. Хотя они и в состоянии извергать большое количество лавы, а извержения могут длиться годами, они достаточно предсказуемы.

Напомним, этот вулкан проснулся вечером 19 марта. Он начал извергаться после 40 тысяч небольших землетрясений. Вулкан спал с 12 века.

Примечательно, что проснувшийся вулкан порадовал местных жителей и привлек множество туристов. Некоторые даже пытались жарить над лавой сосиски.

В сети также появилось видео последних секунд существования дрона, который упал прямо в жерло извергающегося в Исландии вулкана.