Виверження вулкану освітлює Ісландію навіть вночі, це видно з космосу (фото)

З орбіти вулкан Фаградальсфʼядль виглядає як точка, яку можна порівняти за своєю яскравістю зі столицею Ісландії, яка знаходиться зовсім поруч.

Супутник сфотографував з орбіти виверження в Ісландії вулкану Фаградальсфʼядль у нічний час доби, і з космосу він виглядає майже таким же яскравим, як Рейкʼявік, що знаходиться поруч. Про це повідомляє журнал UniverseToday.

Місце виверження знаходиться за 50 кілометрів від столиці країни, у долині Гелдінгадалур.

На першій фотографії — вид на Ісландію 16 березня, ще до виверження. На другій фотографії, датованій 21 березня, виверження вже можна розглянути — це яскрава точка на північний захід від Рейкʼявіка.

Фото: Universe Today

Нічні зображення, які опублікувала обсерваторія NASA, містять дані з комплекту радіометрів видимого інфрачервоного діапазону.

Ще одна фотографія з орбіти пропонує детальний вид виверження крупним планом. На фото зображені хмари з космосу, які підсвічуються лавою знизу.

Фото: Universe Today

Автори матеріалу пишуть, що незважаючи на те, що знімки виглядають досить ефектно, хвилюватися про громадян Ісландії не варто, оскільки щитові вулкани, яким є Фаградальсфʼядль, не вибухонебезпечні. Хоча вони і здатні викидати велику кількість лави, а виверження можуть тривати роками, вони досить передбачувані.

Нагадаємо, цей вулкан прокинувся увечері 19 березня. Він почав вивергатися після 40 тисяч невеликих землетрусів. Вулкан спав з 12 століття.

Примітно, що пробуджений вулкан порадував місцевих жителів і привернув безліч туристів. Деякі навіть намагалися смажити над лавою сосиски.

У мережі також зʼявилося відео останніх секунд існування дрона, який впав прямо в жерло вулкану, що вивергається в Ісландії.