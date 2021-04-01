Автор статуи Путина-медведя показал Елизавету II в образе балерины и со львом ниже пояса (фото)

По замыслу скульптора, тело балерины символизирует "титанический труд". А расположение льва говорит о том, что Елизавета II "оберегает и верна" символу Англии.

Скульптор из Астрахани, что в России Виктор Кропачев изготовил статую английской королевы Елизаветы II. Он изобразил ее в виде балерины, в ее руках сосиска, а на лобке изображен лев — символ Англии. Об этом пишут "Открытые медиа".

Кропачев объяснил свою идею: тело балерины говорит о том, что это — титанический труд. Лев же, по его словам — символ Англии, а место, где он решил его выковать, говорит о том, что "она оберегает льва и верна ему".

"Сосиски являются частью традиционного завтрака англичан, а королева — своего рода кормилица своей страны", — говорит скульптор.

[ + – ] Виктор Кропачев / "ВКонтакте"

Скульптор объяснил, что пока не знает, что сделает со своим произведением. По его словам, он планирует либо продать ее, либо же, если будет достаточное количество скульптур — откроет выставку.

Виктор Кропачев прославился в России благодаря скульптуре президента России Владимира Путина, которого он изобразил в виде крылатого медведя, а в руке у статуи был осетр. Скульптуру он назвал "Ум, сила и душа".

По его словам, левой лапой Путин-медведь наступает на орла, который символизирует внешних врагов России. Осетр — доброта и душевность Путина, так как он ранее в Астраханской области выпускал в Волгу осетра.

[ + – ] Скульптура "Ум, сила и душа"

Кропачев хотел подарить ее Путину, но, по словам издания, скульптура все еще находится у него. К нему поступали два предложения о покупке изделия, но он их отклонил.

Напомним, до этого в России разразился похожий скандал, но он был связан с памятником Аленке в Воронеже. Скульптура вызвала бурную реакцию со стороны пользователей, которые нарекли произведение "Аленкой апокалипсиса". На третий день после установки власти решили его демонтировать, а также выставить на продажу. Цена за лот составляла миллион рублей.

В результате, он ушел с молотка за 2,6 млн рублей (около миллиона гривен). Его выкупила Елена Осипова, которая является учредителем сети фитнес-клубов "Триэль" группы компаний Хамина. Теперь он будет стоять в парке скульптур "Град" в Воронеже.