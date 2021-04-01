Автор статуї Путіна-ведмедя показав Єлизавету II в образі балерини і з левом нижче пояса (фото)

За задумом скульптора, тіло балерини символізує "титанічну працю". А розташування лева говорить про те, що Єлизавета II "оберігає і вірна" символу Англії.

Скульптор з Астрахані, що в Росії, Віктор Кропачов виготовив статую англійської королеви Єлизавети II. Він зобразив її у вигляді балерини, в її руках сосиска, а на лобку зображений лев — символ Англії. Про це пишуть "Відкриті медіа".

Кропачов пояснив свою ідею: тіло балерини говорить про те, що це — титанічна праця. Лев же, за його словами — символ Англії, а місце, де він вирішив його викувати, говорить про те, що "вона оберігає лева і вірна йому".

"Сосиски є частиною традиційного сніданку англійців, а королева — свого роду годувальниця своєї країни", — говорить скульптор.

[ + – ] Віктор Кропачов/"ВКонтакте"

Скульптор пояснив, що поки не знає, що зробить зі своїм твором. За його словами, він планує або продати його, або ж, якщо буде достатня кількість скульптур — відкриє виставку.

Віктор Кропачов прославився в Росії завдяки скульптурі президента Росії Володимира Путіна, якого він зобразив у вигляді крилатого ведмедя, а в руці у статуї був осетер. Скульптуру він назвав "Розум, сила і душа".

За його словами, лівою лапою Путін-ведмідь наступає на орла, який символізує зовнішніх ворогів Росії. Осетер — доброта і душевність Путіна, оскільки він раніше в Астраханській області випускав у Волгу осетра.

[ + – ] Скульптура "Розум, сила і душа"

Кропачов хотів подарувати її Путіну, але, за словами видання, скульптура все ще знаходиться у нього. До нього надходили дві пропозиції про покупку виробу, але він їх відхилив.

Нагадаємо, до цього в Росії вибухнув схожий скандал, але він був пов'язаний з пам'ятником Оленці у Воронежі. Скульптура викликала бурхливу реакцію з боку користувачів, які нарекли твір "Оленкою апокаліпсису". На третій день після установки влади вирішили його демонтувати, а також виставити на продаж. Ціна за лот становила мільйон рублів.

У результаті, він пішов з молотка за 2,6 млн рублів (близько мільйона гривень). Його викупила Олена Осипова, яка є засновником мережі фітнес-клубів "Тріел" групи компаній Хамина. Тепер він стоятиме у парку скульптур "Град" у Воронежі.