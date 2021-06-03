В России украли часть военного комплекса "Панцирь-2ПУ" весом 72 тонны

Военный комплекс арендовала частная компания, в пропаже обвинили начальницу склада.

В Санкт-Петербурге (РФ) гарнизонный военный суд вынес решение по делу о пропаже в Ленинградской области военного комплекса "Панцирь-2ПУ".

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Как сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов Петербурга, пропавший комплекс весом 72 тонны – это защитная часть зенитно-ракетного комплекса, которую сдали в аренду частной компании.

Однако, в феврале прошлого года сотрудники военной прокуратуры и военной полиции не обнаружили комплекс на территории фирмы, где он должен был быть.

В пропаже была обвинена начальница склада военно-технического имущества Юлия Самохвалова, заявившая в суде, что она не могла проверять наличие комплекса, так как он находился далеко от места ее службы.

Охрана частной компании также не имела возможности обеспечить сохранность "Панциря".

Женщину все равно признали виновной, постановив взыскать с нее 447 тысяч рублей (около 167 тысяч гривен) – именно в эту сумму оценили военный комплекс.

Сообщается, что поиски "Панциря" продолжаются, по факту его кражи возбуждено уголовное дело.

[ + – ] Сообщение объединенной пресс-службы судов Петербурга

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