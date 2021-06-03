У Росії вкрали частину військового комплексу "Панцир-2ПУ" вагою 72 тонни
Військовий комплекс орендувала приватна компанія, у зникненні звинуватили начальницю складу.
У Санкт-Петербурзі (РФ) гарнізонний військовий суд виніс рішення у справі про зникнення в Ленінградській області військового комплексу "Панцир-2ПУ".
Як повідомляє в Telegram об'єднана прес-служба судів Петербурга, зниклий комплекс вагою 72 тонни — це захисна частина зенітно-ракетного комплексу, яку здали в оренду приватній компанії.
Однак, в лютому минулого року співробітники військової прокуратури і військової поліції не виявили комплекс на території фірми, де він повинен був бути.
У зникненні звинуватили начальницю складу військово-технічного майна Юлію Самохвалову, яка заявила в суді, що не могла перевіряти наявність комплексу, оскільки він перебував далеко від місця її служби.
Охорона приватної компанії також не мала можливості забезпечити збереження "Панцира".
Жінку все одно визнали винною, ухваливши стягнути з неї 447 тисяч рублів (близько 167 тисяч гривень) — саме на таку суму оцінили військовий комплекс.
Повідомляється, що пошуки "Панцира" тривають, за фактом його викрадення порушено кримінальну справу.
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