Зашли на километр и поставили камеры: На киргизо-таджикской границе очередное обострение

В пограничной службе Кыргызстана заявили, что таджикская сторона начала устанавливать контейнер на "неописанном участке границы"

На киргизо-таджикской границе произошел очередной инцидент, обостривший обстановку. Киргизские пограничники заявили, что таджикские военные зашли вглубь Киргизии на один километр, установили камеры наблюдения и стали устанавливать контейнер непонятного назначения. Об этом сообщает 24.kg

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"С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике", — сообщили в погранслужбе. Нарушение границы произошло в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района.

В погранслужбе Киргизии отметили, что принимают "все меры с целью недопущения эскалации конфликта", однако погранпредставители Таджикистана не отвечают на телефонные звонки.

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, являющийся руководителем делегации КР по делимитации и демаркации киргизо-таджикской границы совместно со спецпредставителем кабмина по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым и директором Госагентства по земельным ресурсам Абдулатом Мырзаевым выехали на указанную местность для урегулирования сложившейся ситуации.

Напомним, 28 апреля между жителями приграничных сел Таджикистана и Киргизии в районе спорного водораспределительного пункта "Головной" произошел конфликт. Люди стали забрасывать друг друга камнями.

[ + – ] Водораспределительный пункт "Головной"

29 апреля пограничная служба Киргизии сообщила, что произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Таджикских военных обвинили в использовании минометов, пулеметов и автоматов, и попытке взять водозабор под свой контроль. В Таджикистане заявили, что первыми огонь открыли киргизы.

Также киргизские СМИ сообщали, что в селе Кок-Таш начали гореть дома. По словам местных жителей, подожгли здания таджики из деревень соседней страны. Из сел Кок-Таш и Ак-Сай эвакуировали около 400 жителей. По итогу, в результате столкновения около двух десятков человек с обеих сторон были убиты, сотни получили ранения.

2 мая стороны подписали совместный документ, который призван решить вопрос 30 летней давности. После проведения переговоров стороны договорились начать работу по демаркации территории. Дело в том, что Таджикистан и имеют общую границу протяженностью 900 км, из которых более 300 не демаркированы. Таджикистан выступает за проект границ на основе карт 1924-1939 годов, а Кыргызстан — 1959.

Фокус пытался разобраться в сути конфликта в своем материале. Пункт "Головной" — это жизненно важный стратегический объект, от него зависит водоснабжение всех равнинных районов в округе. В Таджикистане же считают, что киргизы несправедливо распределяют воду, особенно в сезон сельхозработ (весной и летом) — а потому представители таджикской стороны решили установить вокруг "Головного" камеры видеонаблюдения на столбах и линиях электропередач, что и привело к эскалации конфликта.