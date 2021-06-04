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Мир Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии

Зашли на километр и поставили камеры: На киргизо-таджикской границе очередное обострение

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киргизия, кыргызстан, таджикистан
Фото: 24.kg | Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном

В пограничной службе Кыргызстана заявили, что таджикская сторона начала устанавливать контейнер на "неописанном участке границы"

На киргизо-таджикской границе произошел очередной инцидент, обостривший обстановку. Киргизские пограничники заявили, что таджикские военные зашли вглубь Киргизии на один километр, установили камеры наблюдения и стали устанавливать контейнер непонятного назначения. Об этом сообщает 24.kg

"С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике", — сообщили в погранслужбе. Нарушение границы произошло в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района.

В погранслужбе Киргизии отметили, что принимают "все меры с целью недопущения эскалации конфликта", однако погранпредставители Таджикистана не отвечают на телефонные звонки.

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, являющийся руководителем делегации КР по делимитации и демаркации киргизо-таджикской границы совместно со спецпредставителем кабмина по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым и директором Госагентства по земельным ресурсам Абдулатом Мырзаевым выехали на указанную местность для урегулирования сложившейся ситуации.

Напомним, 28 апреля между жителями приграничных сел Таджикистана и Киргизии в районе спорного водораспределительного пункта "Головной" произошел конфликт. Люди стали забрасывать друг друга камнями.

киргизия, кыргызстан, таджикистан
Водораспределительный пункт "Головной"

29 апреля пограничная служба Киргизии сообщила, что произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Таджикских военных обвинили в использовании минометов, пулеметов и автоматов, и попытке взять водозабор под свой контроль. В Таджикистане заявили, что первыми огонь открыли киргизы.

Также киргизские СМИ сообщали, что в селе Кок-Таш начали гореть дома. По словам местных жителей, подожгли здания таджики из деревень соседней страны. Из сел Кок-Таш и Ак-Сай эвакуировали около 400 жителей. По итогу, в результате столкновения около двух десятков человек с обеих сторон были убиты, сотни получили ранения.

2 мая стороны подписали совместный документ, который призван решить вопрос 30 летней давности. После проведения переговоров стороны договорились начать работу по демаркации территории. Дело в том, что Таджикистан и имеют общую границу протяженностью 900 км, из которых более 300 не демаркированы. Таджикистан выступает за проект границ на основе карт 1924-1939 годов, а Кыргызстан — 1959.

Фокус пытался разобраться в сути конфликта в своем материале. Пункт "Головной" — это жизненно важный стратегический объект, от него зависит водоснабжение всех равнинных районов в округе. В Таджикистане же считают, что киргизы несправедливо распределяют воду, особенно в сезон сельхозработ (весной и летом) — а потому представители таджикской стороны решили установить вокруг "Головного" камеры видеонаблюдения на столбах и линиях электропередач, что и привело к эскалации конфликта. 