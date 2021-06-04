Зайшли на кілометр і поставили камери: На киргизо-таджицькому кордоні чергове загострення

У прикордонній службі Киргизстану заявили, що таджицька сторона почала встановлювати контейнер на "неописаній ділянці кордону".

На киргизо-таджицькому кордоні стався черговий інцидент, що загострив обстановку. Киргизькі прикордонники заявили, що таджицькі військові зайшли всередину Киргизії на один кілометр, встановили камери спостереження і почали встановлювати контейнер незрозумілого призначення. Про це повідомляє 24.kg.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"З таджицької сторони спостерігається скупчення особового складу військовослужбовців на автомобільній та легкоброньованій техніці", — повідомили в прикордонній службі. Порушення кордону відбулося в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району.

У прикордонній службі Киргизії зазначили, що вживають "всіх заходів із метою недопущення ескалації конфлікту", проте прикордонпредставники Таджикистану не відповідають на телефонні дзвінки.

Глава Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Камчибек Ташиєв, який є керівником делегації КР з делімітації та демаркації киргизо-таджицького кордону спільно зі спецпредставником кабміну з прикордонних питань Назірбеком Борубаєвим і директором Держагентства із земельних ресурсів Абдулаті Мирзаєвим виїхали на зазначену місцевість для врегулювання ситуації, що склалася.

Нагадаємо, 28 квітня між жителями прикордонних сіл Таджикистану та Киргизії поблизу суперечливого водорозподільного пункту "Головний" стався конфлікт. Люди почали закидати одне в одного камінням.

[ + – ] Водорозподільний пункт "Головний"

29 квітня прикордонна служба Киргизії повідомила, що сталася перестрілка між військовослужбовцями двох країн. Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів, кулеметів та автоматів, і спробі взяти водозабір під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першими вогонь відкрили киргизи.

Також киргизькі ЗМІ повідомляли, що в селі Кок-Таш почали горіти будинки. За словами місцевих жителів, підпалили будівлі таджики із сіл сусідньої країни. Із сіл Кок-Таш та Ак-Сай евакуювали майже 400 жителів. За підсумком, внаслідок зіткнення майже два десятки людей з обох сторін були вбиті, сотні отримали поранення.

2 травня сторони підписали спільний документ, який покликаний вирішити питання 30-річної давності. Після проведення переговорів сторони домовилися почати роботу з демаркації території. Справа в тому, що Таджикистан і Киргистан мають спільний кордон протяжністю 900 км, з яких понад 300 не демарковані. Таджикистан виступає за проект кордонів на основі карт 1924-1939 років, а Киргизстан — 1959.

Фокус намагався розібратися в суті конфлікту в своєму матеріалі. Пункт "Головний" — це життєво важливий стратегічний об'єкт, від нього залежить водопостачання всіх рівнинних районів в окрузі. У Таджикистані ж вважають, що киргизи несправедливо розподіляють воду, особливо в сезон сільгоспробіт (навесні та влітку) — а тому представники таджицької сторони вирішили встановити навколо "Головного" камери відеоспостереження на стовпах і лініях електропередач, що й призвело до ескалації конфлікту.