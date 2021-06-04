В Международной ассоциации воздушного транспорта призвали ЕС отменить запрет на полеты над Беларусью

В организации считают, что EASA стоит четко разделять "политику" и "вопросы безопасности". Впрочем, они тоже осудили посадку властями Беларуси самолета RyanAir.

4 июня Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала заявление, в котором призвала Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) "сохранять критическое разделение между вопросами безопасности полетов и политикой" и отменить запрет на полеты самолетов европейских компаний над территорией Беларуси.

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"Авиационная безопасность никогда не должна политизироваться. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси с помощью директивы по безопасности является политизацией авиационной безопасности", — заявил генеральный директор IATA Вилли Уолш.

Он считает, что EASA необходимо убрать запрет на полеты над Беларусью, позволив компаниям самостоятельно оценивать риски и управлять безопасностью воздушных перевозок.

Впрочем, в IATA также же осудили действия белорусских властей в отношении летевшего из Афин в Вильнюс самолета компании RyanAir, который вынужден был сесть в Минске, и призвали провести независимое расследование.

Отметим, специальная директива EASA, которая запрещает самолетам европейских авиакомпаний полеты над Беларусью за исключением экстренных случаев, была обнародована 2 июня.

Как сообщал ранее Фокус, 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" транспортного средства.

После этого страны ЕС приняли решение закрыть небо для белорусских авиакомпаний и запретить им осуществлять посадки в аэропортах, расположенных на территории сообщества. Также они призвали европейских авиаперевозчиков воздержаться от полетов над территорией Беларуси.