У Міжнародній асоціації повітряного транспорту закликали ЄС скасувати заборону на польоти над Білоруссю

В організації вважають, що EASA варто чітко розділяти "політику" та "питання безпеки". Втім, вони теж засудили посадку владою Білорусі літака RyanAir.

4 червня Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) опублікувала заяву, в якій закликала Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) "зберігати критичний поділ між питаннями безпеки польотів і політикою" і скасувати заборону на польоти літаків європейських компаній над територією Білорусі.

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"Авіаційна безпека ніколи не повинна політизуватися. Заборона європейським літакам використовувати повітряний простір Білорусі за допомогою директиви з безпеки є політизацією авіаційної безпеки", — заявив генеральний директор IATA Віллі Волш.

Він вважає, що EASA необхідно прибрати заборону на польоти над Білоруссю, дозволивши компаніям самостійно оцінювати ризики та керувати безпекою повітряних перевезень.

Утім, в IATA також же засудили дії білоруської влади стосовно літака компанії RyanAir, який летів з Афін до Вільнюса і був змушений сісти в Мінську, і закликали провести незалежне розслідування.

Зазначимо, спеціальна директива EASA, яка забороняє літакам європейських авіакомпаній польоти над Білоруссю за винятком екстрених випадків, була оприлюднена 2 червня.

Як повідомляв раніше Фокус, 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера й ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" транспортного засобу.

Після цього країни ЄС ухвалили рішення закрити небо для білоруських авіакомпаній і заборонити їм здійснювати посадки в аеропортах, розташованих на території спільноти. Також вони закликали європейських авіаперевізників утриматися від польотів над територією Білорусі.