В Кении разъяренный слон вытолкал с дороги автомобиль (видео)

Защищая слоненка, животное сначала отошло в сторону, затем разбежалось и атаковало пикап. В результате, капот авто был смят как лист бумаги.

В Национальном парке Крюгера (ЮАР) разозлившийся слон смял капот автомобиля и вытолкал его с дороги.

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Видео с инцидентом разместило издание The South African.

На кадрах видно, что водитель авто подъехал чересчур близко к слоненку. Взрослый слон, увидев это, приблизился к пикапу, после чего отошел в сторону, разбежался и атаковал транспортное средство.

Разгневанный слон решил, что автомобиль нужно столкнуть с дороги, подцепил капот бивнями, смяв его при этом.

После этого животное оставило автомобиль в покое и ушло.

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А в Таиланде спасателю удалось реанимировать слоненка прямо на дороге.