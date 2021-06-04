В Кении разъяренный слон вытолкал с дороги автомобиль (видео)
Защищая слоненка, животное сначала отошло в сторону, затем разбежалось и атаковало пикап. В результате, капот авто был смят как лист бумаги.
В Национальном парке Крюгера (ЮАР) разозлившийся слон смял капот автомобиля и вытолкал его с дороги.
Видео с инцидентом разместило издание The South African.
На кадрах видно, что водитель авто подъехал чересчур близко к слоненку. Взрослый слон, увидев это, приблизился к пикапу, после чего отошел в сторону, разбежался и атаковал транспортное средство.
Разгневанный слон решил, что автомобиль нужно столкнуть с дороги, подцепил капот бивнями, смяв его при этом.
После этого животное оставило автомобиль в покое и ушло.
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