"Остановите самолет!" В США пассажир пытался выбить дверь в кабину к пилотам (видео)

Буйного мужчину связали соседи по самолету и передали властям после экстренной посадки в Нью-Мексико.

В небе над США пассажиры и экипаж задержали дебошира, который пытался захватить самолет Delta Airlines. Подробности сообщил телеканал Fox 10.

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В пятницу, 4 июня, инцидент произошел на борту самолета, который совершал перелет из Лос-Анджелеса в Нэшвилл. Вскоре после взлета мужчина поднялся со своего места и попытался выломать дверь в кабину пилотов, он много раз кричал: "Остановите этот самолет". Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили в социальных сетях.

Несколько других пассажиров при помощи стюардов повалили дебошира на землю, а затем сковали руки и ноги при помощи хомутов. Уже связанного человека уложили на задние сидения и передали правоохранителям в аэропорту Альбукерке (Нью-Мексико), где самолет совершил незапланированную посадку в связи с потасовкой.

Мужчину задержали сотрудники полиции, которые вскоре передали его в ФБР. Представители спецслужбы в Альбукерке подтвердили, что приняли меры в связи с происшествием, а также подчеркнули — людям больше ничего не угрожает. Им предстоит выяснить, почему задержанный требовал остановить самолет и ломился к пилотам.

"Спасибо экипажу и пассажирам рейса 386 Delta, выполнявшего рейс из Лос-Анджелеса в Нэшвилл, которые помогли задержать непослушного пассажира, когда рейс перешел в Альбукерке. Самолет приземлился без происшествий, а пассажир был удален правоохранительными органами. Мы приносим извинения нашим клиентам за задержку и любые дополнительные неудобства", — отметила пресс-служба авиакомпании Delta Airlines.

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