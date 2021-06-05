"Зупиніть літак!" У США пасажир намагався вибити двері в кабіну до пілотів (відео)

Буйного чоловіка зв'язали сусіди по літаку і передали правоохоронцям після екстреної посадки в Нью-Мексико.

У небі над США пасажири і екіпаж затримали дебошира, який намагався захопити літак Delta Airlines. Подробиці повідомив телеканал Fox 10.

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У п'ятницю, 4 червня, інцидент стався на борту літака, який здійснював переліт з Лос-Анджелеса в Нешвілл. Незабаром після зльоту чоловік піднявся зі свого місця і спробував виламати двері в кабіну пілотів, він багато разів кричав: "Зупиніть цей літак". Очевидці зняли те, що відбувається, на камеру і виклали в соціальних мережах.

Кілька інших пасажирів за допомогою стюардів повалили бешкетника на землю, а потім скували руки і ноги за допомогою хомутів. Уже звʼязану людину поклали на задні сидіння і передали правоохоронцям в аеропорту Альбукерке (Нью-Мексико), де літак здійснив незаплановану посадку в зв'язку з бійкою.

Чоловіка затримали співробітники поліції, які незабаром передали його до ФБР. Представники спецслужби в Альбукерке підтвердили, що вжили заходів у зв'язку з подією, а також підкреслили — людям більше нічого не загрожує. Їм належить з'ясувати, чому затриманий вимагав зупинити літак і ломився до пілотів.

"Спасибі екіпажу і пасажирам рейсу 386 Delta, що виконував рейс з Лос-Анджелеса в Нешвілл, які допомогли затримати неслухняного пасажира, коли рейс перейшов в Альбукерке. Літак приземлився без пригод, а пасажир був знятий правоохоронними органами. Ми приносимо вибачення нашим клієнтам за затримку і будь-які додаткові незручності", — зазначила прес-служба авіакомпанії Delta Airlines.

Раніше стало відомо, що в Чикаго зіткнулися два пасажирські літаки компанії Southwest Airlines. Один з авіалайнерів зачепив інший транспортний засіб, що чекало дозволу на висадку пасажирів після приземлення.

Літак авіакомпанії Air India повернувся в аеропорт через кажана на борту. Тварина знайшли через півгодини після зльоту з аеропорту в Делі, в зв'язку з цим салон вирішили негайно продезинфікувати.

В Одесі літак МАУ здійснив аварійну посадку, слідуючи рейсом зі Стамбула в Київ. За попередньою інформацією, тиск масла в двигуні знизився прямо під час польоту над Чорним морем.