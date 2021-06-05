Боевики "ЛНР" выехали на допрос Протасевича в Минск, - СМИ
"Прокуроры", как утверждают журналисты, обвиняют основателя Nexta в "отстреле мирных жителей, медиков и спасателей".
Сотрудники "прокуратуры" так называемой "ЛНР" отправились в Беларусь для проведения допроса основателя Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ресурс боевиков "Донбасс сегодня".
Боевики, как пишут в издании, едут в Минск для следственных действий по якобы участию Протасевича в войне на Донбассе. Основатель Nexta, как утверждают "прокуроры", отстреливал медиков и спасателей, будучи снайпером в батальоне "Азов".
"Протасевич утверждает, что ничего плохого он не делал и всего лишь был журналистом на передовых рубежах ВСУ. По данным наших источников из ОТГ (оперативно-тактической группировка ВСУ) "Север", Протасевич являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь", — утверждают источники издания в "Народной милиции" "ЛНР".
Роману Протасевичу грозит расстрел в "ЛНР", если его решит выдать Беларусь. Его обвиняют в "преступлениях против человечности". Об этом сообщает ФАН.
Напомним, в интервью белорусскому телеканалу ОНТ Протасевич заявил, что "уголовное дело" боевиков является целиком логичным, но он надеется на то, что Лукашенко его не выдаст.
27 мая в "Генпрокуратуре" "ЛНР" завели уголовное дело на Протасевича за якобы участие в боевых действиях на Донбассе. По словам главы полка "Азов" Протасевич действительно был на Донбассе, но "воевал при помощи слов, а не оружия".