Бойовики "ЛНР" виїхали на допит Протасевича до Мінська, — ЗМІ

"Прокурори", як стверджують журналісти, звинувачують засновника Nexta у "відстрілі цивільних, медиків і рятувальників".

Співробітники "прокуратури" так званої "ЛНР" вирушили до Білорусі для проведення допиту засновника Nexta Романа Протасевича. Про це повідомляє "Лєнта.ру" з посиланням на ресурс бойовиків "Донбас сьогодні".

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Бойовики, як пишуть у виданні, їдуть до Мінська для слідчих дій по нібито участі Протасевича у війні на Донбасі. Засновник Nexta, як стверджують "прокурори", відстрілював медиків і рятувальників, бувши снайпером в батальйоні "Азов".

"Протасевич стверджує, що нічого поганого він не робив і всього лише був журналістом на передових рубежах ВСУ. За даними наших джерел з ОТГ (оперативно-тактичного угруповання ЗСУ)" Північ ", Протасевич був снайпером і нерідко практикувався в стрільбі по мирних жителях, а також медпрацівникам і співробітникам МНС, які прибували до них на допомогу ", — стверджують джерела видання в "Народній міліції" "ЛНР".

[ + – ] "Слідчі" бойовиків, які нібито вирушили до Мінська Фото: Донбас сьогодні

Роману Протасевичу загрожує розстріл в "ЛНР", якщо його вирішить видати Білорусь. Його звинувачують в "злочинах проти людяності". Про це повідомляє ФАН.

Нагадаємо, в інтервʼю білоруському телеканалу ОНТ Протасевич заявив, що "кримінальна справа" бойовиків є цілком логічною, але він сподівається на те, що Лукашенко його не видасть.

27 травня в "Генпрокуратурі" "ЛНР" завели кримінальну справу на Протасевича за нібито участь в бойових діях на Донбасі. За словами глави полку "Азов" Протасевич дійсно був на Донбасі, але "воював за допомогою слів, а не зброї".