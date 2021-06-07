Отчет ООН о вооружении: что продавала, и что покупала Украина в 2020 году (фото)
В разные страны мира Украина продавала бронеавтомобили, ПТРК и стрелковое оружие, а покупала пистолеты, винтовки и БМП.
Украина в 2020 году экспортировала ПТРК, бронеавтомобили, огнестрельное оружие и другие виды вооружения в 2020 году. На сайте ООН опубликовали ежегодный отчет "Реестра обычного вооружения ООН" (UNROCA).
Согласно отчету, Украина экспортировала 251 ПТРК в Бангладеш (23), Чад (53), Марокко (124) и Катар (51). Конкретные модели и типы ПТРК не указываются, но основным производителем ракетных комплексов является КБ "Луч".
В Индонезию частная компания НВО "Практика" продала две бронемашины "Козак-2", а Уганда приобрела бронированный тягач БТС-4.
Небольшое количество огнестрельного оружия Украина поставила в ряд стран:
- Пистолеты и револьверы — 16 в Польшу и 10 в США.
- Карабины и винтовки — 5 единиц в Объединенные арабские эмираты.
- Пистолет-пулеметы и легкие пулеметы — 21 в Индонезию и 1 в Израиль.
Импорт вооружения.
Огнестрельное оружие:
- Пистолеты и револьверы — 100 единиц из Польши, 1964 из США
- Винтовки и карабины — 1964 единицы из Турции
- Штурмовые винтовки — 164 из США.
БМП:
37 БМП-1 были приобретены у Чехии.
Ракеты класса "воздух-воздух"
119 ракет из Малайзии и Казахстана, но, вероятно, для ремонта и восстановления.
Отчет ООН не отражает всего объема импорта/экспорта вооружения в Украине. Он отражает частичные объемы поставок.
Напомним, "Укроборонпром" подписал соглашение с канадскими компаниями на строительство патронного завода в Украине.
Также в Украине завершают разработку радиолокационной системы "Минерал-У".
Военный аналитик Фокуса Игаль Левин написал о том, как построена коммуникация в боевой обстановке Армии обороны Израиля.