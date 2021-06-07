Отчет ООН о вооружении: что продавала, и что покупала Украина в 2020 году (фото)

В разные страны мира Украина продавала бронеавтомобили, ПТРК и стрелковое оружие, а покупала пистолеты, винтовки и БМП.

Украина в 2020 году экспортировала ПТРК, бронеавтомобили, огнестрельное оружие и другие виды вооружения в 2020 году. На сайте ООН опубликовали ежегодный отчет "Реестра обычного вооружения ООН" (UNROCA).

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Согласно отчету, Украина экспортировала 251 ПТРК в Бангладеш (23), Чад (53), Марокко (124) и Катар (51). Конкретные модели и типы ПТРК не указываются, но основным производителем ракетных комплексов является КБ "Луч".

В Индонезию частная компания НВО "Практика" продала две бронемашины "Козак-2", а Уганда приобрела бронированный тягач БТС-4.

[ + – ] БТС-4 и ББМ "Козак-2". Фото: Defense Express

Небольшое количество огнестрельного оружия Украина поставила в ряд стран:

Пистолеты и револьверы — 16 в Польшу и 10 в США.

Карабины и винтовки — 5 единиц в Объединенные арабские эмираты.

Пистолет-пулеметы и легкие пулеметы — 21 в Индонезию и 1 в Израиль.

Импорт вооружения.

Огнестрельное оружие:

Пистолеты и револьверы — 100 единиц из Польши, 1964 из США

Винтовки и карабины — 1964 единицы из Турции

Штурмовые винтовки — 164 из США.

БМП:

37 БМП-1 были приобретены у Чехии.

[ + – ] БМП-1 Фото: Википедия

Ракеты класса "воздух-воздух"

119 ракет из Малайзии и Казахстана, но, вероятно, для ремонта и восстановления.

[ + – ] Ракеты Р-27 Фото: Defense Express

Отчет ООН не отражает всего объема импорта/экспорта вооружения в Украине. Он отражает частичные объемы поставок.

Напомним, "Укроборонпром" подписал соглашение с канадскими компаниями на строительство патронного завода в Украине.

Также в Украине завершают разработку радиолокационной системы "Минерал-У".

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин написал о том, как построена коммуникация в боевой обстановке Армии обороны Израиля.