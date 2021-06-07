Звіт ООН про озброєння: що продавала, і що купувала Україна у 2020 році (фото)
В різні країни світу Україна продавала бронеавтомобілі, ПТРК і стрілецьку зброю, а купувала пістолети, гвинтівки і БМП.
Україна у 2020 році експортувала ПТРК, бронеавтомобілі, вогнепальну зброю та інші види озброєння. На сайті ООН опублікували щорічний звіт "Реєстру звичайних озброєнь ООН" (UNROCA).
Згідно зі звітом, Україна експортувала 251 ПТРК в Бангладеш (23), Чад (53), Марокко (124) і Катар (51). Конкретні моделі та типи ПТРК не вказуються, але основним виробником ракетних комплексів є КБ "Луч".
В Індонезію приватна компанія НВО "Практика" продала дві бронемашини "Козак-2", а Уганда придбала броньований тягач БТС-4.
Невелику кількість вогнепальної зброї Україна поставила в низку країн:
- Пістолети та револьвери — 16 в Польщу і 10 в США.
- Карабіни і гвинтівки — 5 одиниць в Об'єднані арабські емірати.
- Пістолет-кулемети і легкі кулемети — 21 в Індонезію і 1 в Ізраїль.
Імпорт озброєння.
Вогнепальну зброю:
- Пістолети та револьвери — 100 одиниць з Польщі, 1964 з США
- Гвинтівки та карабіни — 1964 одиниці з Туреччини
- Штурмові гвинтівки — 164 з США.
БМП:
37 БМП-1 були придбані у Чехії.
Ракети класу "повітря-повітря"
119 ракет з Малайзії та Казахстану, але, ймовірно, для ремонту і відновлення.
Звіт ООН не відображає всього обсягу імпорту/експорту озброєння в Україні. Він відображає часткові обсяги поставок.
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