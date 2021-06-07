Звіт ООН про озброєння: що продавала, і що купувала Україна у 2020 році (фото)

В різні країни світу Україна продавала бронеавтомобілі, ПТРК і стрілецьку зброю, а купувала пістолети, гвинтівки і БМП.

Україна у 2020 році експортувала ПТРК, бронеавтомобілі, вогнепальну зброю та інші види озброєння. На сайті ООН опублікували щорічний звіт "Реєстру звичайних озброєнь ООН" (UNROCA).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Згідно зі звітом, Україна експортувала 251 ПТРК в Бангладеш (23), Чад (53), Марокко (124) і Катар (51). Конкретні моделі та типи ПТРК не вказуються, але основним виробником ракетних комплексів є КБ "Луч".

В Індонезію приватна компанія НВО "Практика" продала дві бронемашини "Козак-2", а Уганда придбала броньований тягач БТС-4.

[ + – ] БТС-4 і ББМ "Козак-2". Фото: Defense Express

Невелику кількість вогнепальної зброї Україна поставила в низку країн:

Пістолети та револьвери — 16 в Польщу і 10 в США.

Карабіни і гвинтівки — 5 одиниць в Об'єднані арабські емірати.

Пістолет-кулемети і легкі кулемети — 21 в Індонезію і 1 в Ізраїль.

Імпорт озброєння.

Вогнепальну зброю:

Пістолети та револьвери — 100 одиниць з Польщі, 1964 з США

Гвинтівки та карабіни — 1964 одиниці з Туреччини

Штурмові гвинтівки — 164 з США.

БМП:

37 БМП-1 були придбані у Чехії.

[ + – ] БМП-1 Фото: Вiкiпедiя

Ракети класу "повітря-повітря"

119 ракет з Малайзії та Казахстану, але, ймовірно, для ремонту і відновлення.

[ + – ] Ракети Р-27 Фото: Defense Express

Звіт ООН не відображає всього обсягу імпорту/експорту озброєння в Україні. Він відображає часткові обсяги поставок.

Нагадаємо, "Укроборонпром" підписав угоду з канадськими компаніями на будівництво патронного заводу в Україні.

Також в Україні завершують розробку радіолокаційної системи "Мінерал-У".

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін написав про те, як побудована комунікація в бойовій обстановці Армії оборони Ізраїлю.